Joaquín Levinton relató los casos de acoso y amenazas que sufrió

Joaquín Levinton quedó envuelto en una fuerte polémica mediática luego de ser denunciado penalmente por agresiones y abusos por parte de una mujer que asegura haber sido su pareja.

Ante las acusaciones, el músico realizó su descargo y sostuvo que "esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta". Además, aclaró la naturaleza del vínculo al manifestar que "nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo".

El caso reflotó viejas declaraciones del líder de Turf sobre los peligros que enfrentó en su vida privada por el accionar de algunas seguidoras. Al recordar uno de los episodios más inquietantes, el cantante detalló que "me pasó de una chica que pensaba que era mi mujer, que estaba casada conmigo. Me mandaba cartas que decían: 'Bueno mi amor, en este momento estamos separados, pero ya vamos a estar juntos como cuando nos casamos'".

La situación pasó a mayores cuando la amenaza se volvió directa con otra fanática. "Tenía otra que me amenazaba de muerte con violencia extrema. Un día llegó a la puerta de mi casa. Sé lo que es el acoso y tuve miedo. Ahí sí establecí una denuncia porque me tenía que proteger", concluyó el artista.