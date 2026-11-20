Joaquín Levinton sorprendió al contar una insólita situación financiera que lo tuvo durante más de dos décadas acumulando una deuda millonaria por un servicio elemental de su hogar. En la previa de su presentación con Turf en la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, el músico relató sin filtros cómo perdió el control de sus boletas de agua.

Durante una entrevista con Nico Occhiato, el cantante explicó que el problema comenzó hace veinte años cuando intentó adherir el servicio al débito automático y el trámite falló sin que él lo advirtiera. Según reconoció el propio artista, cada vez que llegaba una factura impaga optaba por ignorarla hasta que el monto creció sin freno.

“Cuando llegaba la factura la pateaba para afuera, me salió mal”, confesó Levinton entre risas y resignación al recordar el calvario administrativo que debió afrontar para regularizar la situación. El relato desató las carcajadas de toda la mesa al comprobar que el músico jamás había abonado una sola boleta desde que se mudó a esa propiedad.

El cantante detalló que, con el paso de los años y la acumulación de intereses punitorios y gastos administrativos, la cifra se volvió prácticamente impagable en un solo pago. Debido a esa situación, debió iniciar gestiones especiales y planes de regularización para evitar cortes o mayores complicaciones legales sobre el inmueble.

El testimonio se volvió viral en plataformas digitales por la sinceridad del músico sobre un descuido cotidiano que terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza económico. Mientras tanto, el artista ya enfoca su energía en su agenda de recitales, que lo trae nuevamente frente al público sanjuanino.