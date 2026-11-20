Joaquín Levinton protagonizó una de las escenas más curiosas de la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El cantante de Turf aprovechó las horas previas a su presentación en San Juan para subirse a su monopatín y recorrer el escenario principal del festival, en un momento distendido que quedó registrado en video.

Después de realizar la prueba de sonido, el músico decidió tomarse un rato para divertirse sobre la enorme estructura preparada para los espectáculos. Entre luces, equipos y elementos técnicos, Levinton se desplazó de un extremo al otro del escenario mientras disfrutaba de la particular experiencia.

La escena llamó la atención de quienes estaban trabajando en el predio y rápidamente se convirtió en una de las postales de la previa de la fiesta. Lejos de la formalidad de los ensayos, el líder de Turf mostró su costado más descontracturado y aprovechó el espacio como si se tratara de una pista.

El video fue compartido durante este viernes 20 de noviembre y generó repercusión entre los usuarios que siguen las actividades de la Fiesta Nacional del Sol.

Turf se presenta en la primera noche de la FNS 2026

La visita de Joaquín Levinton a San Juan forma parte de la programación artística de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito.

Turf integra la grilla de la primera noche junto a Tan Biónica, una de las bandas más esperadas de esta edición. La jornada inaugural también cuenta con propuestas musicales locales y diferentes actividades distribuidas en los espacios del predio.

La presencia de ambas bandas nacionales genera expectativa entre los fanáticos del rock argentino, que podrán disfrutar de sus canciones en uno de los escenarios principales de la celebración sanjuanina.

Mientras se prepara para salir a tocar, Levinton ya dejó una postal diferente de su paso por la provincia: un monopatín, un escenario gigante y una previa que tuvo diversión antes de que comenzara la música.