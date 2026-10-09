Joaquín Levinton atraviesa un severo cuadro gripal y Turf suspendió sus próximas presentaciones. La banda argentina confirmó la noticia este viernes a través de sus redes sociales y explicó que el cantante tiene indicación médica de reposo, por lo que no podrá cumplir con los compromisos previstos para este fin de semana.

La primera cancelación corresponde al show que el grupo tenía programado para este viernes a las 23 en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas. Además, la banda informó que tampoco podrá presentarse en Casilda, Santa Fe, donde tenía previsto actuar durante el fin de semana.

El comunicado de Turf sobre la salud de Levinton

En un primer mensaje, el grupo comunicó que no podría cumplir con sus dos presentaciones por motivos de salud. También lamentó la situación ante el público que esperaba los recitales y expresó sus deseos de reencontrarse pronto con sus seguidores.

Ante las consultas que recibió, Turf publicó una segunda aclaración en la que precisó el estado del cantante. “Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”, informó la banda.

Por el momento, el comunicado no detalló cuánto tiempo necesitará Levinton para recuperarse ni informó nuevas fechas para los espectáculos suspendidos.

Qué pasará con los recitales suspendidos

La baja de Turf obligó a reorganizar la programación de los eventos. En Minas, la organización de la Semana de Lavalleja anunció cambios en la grilla para cubrir el espacio que iba a ocupar la banda argentina.

En Casilda, en tanto, el municipio gestionó un reemplazo para el espectáculo previsto para este sábado. Finalmente, se anunció la presentación de La Delio Valdez en lugar de Turf, dentro de las actividades por el aniversario de la ciudad.

El antecedente de salud del cantante

La noticia volvió a poner la salud de Levinton en el centro de la atención pública. En diciembre de 2025, el músico había sufrido un infarto mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y le colocaron un stent. En aquel momento, la banda informó que se encontraba estable y evolucionaba favorablemente.