Joaquín Levinton tras la denuncia: "Está obsesionada conmigo, miente"

El líder de Turf, Joaquín Levinton, rompió el silencio tras la difusión de sus chats que mostró en la Justicia y declaró: "Está obsesionada conmigo, miente". El cantante decidió hablar públicamente luego de que se conocieran las acusaciones presentadas por una joven llamada Paula.

El artista admitió que existieron encuentros informales entre ambos, pero negó de forma contundente cualquier tipo de relación de pareja y aseguró que la situación cambió drásticamente cuando intentó distanciar la comunicación. Según su testimonio, la denuncia formal surgió justo después de tomar la decisión de interrumpir el contacto directo por mensaje.

Durante su descargo mediático, el músico detalló el nivel de angustia que le genera el conflicto y relató episodios donde sintió amenazada su tranquilidad cotidiana. "Yo estoy siendo acosado por esta persona hace siete años aproximadamente. Hay testigos que la vieron en la casa con un palo y están dispuestas a testificar también. A ella la conocen muchos amigos míos y ha tenido internaciones psiquiátricas", expresó al referirse al hostigamiento constante. Además, explicó que en diversas oportunidades tuvo que buscar refugio en casa de sus familiares debido al temor que le provocaban los mensajes alternados entre agresiones y pedidos de afecto.

Respecto al material aportado al expediente judicial, el líder de la banda sostuvo que existen múltiples pruebas que demuestran la inestabilidad de la relación y el tipo de reclamos que recibía. "Me acusó de violación en un momento que yo no estaba. Siguió mandándome de violencia y amor, como 'te voy a matar, te odio' y 'te amo, por favor, veamonos'. Si ustedes tuvieran acceso a eso que tienen hay un millón de cosas más", afirmó al aire.

El artista remarcó que durante años intentó manejar el tema con cautela por tratarse de una situación delicada, pero la judicialización del hecho lo llevó a defenderse ante los medios.