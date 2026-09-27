Joaquín Naranjo remontó desde el último lugar y terminó segundo en El Zonda

El automovilismo sanjuanino tuvo otro protagonista en la jornada de carreras disputada este domingo en el Autódromo El Zonda. Joaquín Naranjo finalizó segundo en la Fiat Competizione y subió al podio ante el público local, en el marco de la Copa Desafío El Zonda.

El piloto sanjuanino tuvo una carrera de recuperación luego de un comienzo complicado. Tras los problemas mecánicos registrados durante la jornada del sábado, Naranjo debió largar desde el último lugar, pero consiguió avanzar posiciones y meterse en la pelea por los primeros puestos.

“Muy difícil el día de ayer porque rompimos el turbo, se rompió la manguera del turbo. La verdad que no ha sido para nada fácil el comienzo de la carrera. Largamos último”, explicó Naranjo luego de la competencia.

Del último lugar al podio para Joaquín Naranjo en El Zonda. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El calor y las características del trazado también fueron factores que condicionaron el rendimiento de los autos. Sin embargo, el sanjuanino logró avanzar hasta quedar en la disputa por la punta, protagonizando un mano a mano con el ganador.

“Al principio lo veía muy complicado ir para adelante porque eran bastantes autos, tenían un buen nivel y el calor también afecta mucho al auto, al rendimiento. Así que estoy súper contento”, señaló.

Naranjo también destacó el nivel de la competencia y, especialmente, la limpieza de las maniobras durante la pelea por las primeras posiciones. El piloto resaltó el respeto entre los protagonistas en un circuito que presenta dificultades por sus características. “Correr así de limpio en un circuito tan complicado como El Zonda no con cualquiera se puede hacer esas maniobras”, sostuvo.

El segundo puesto tuvo además un significado especial para Naranjo porque se produjo frente al público sanjuanino, que acompañó desde los cerros durante el gran fin de semana del automovilismo nacional. La Fiat Competizione aportó así presencia local a una jornada que reunió distintas categorías en el histórico trazado.

Tras la carrera, el piloto también agradeció el respaldo recibido para poder formar parte de la competencia. “Estoy súper contento y más que nada agradecido con la categoría, con la gestión que hizo el Gobierno de San Juan y con Marcelo Orrego, porque sin ellos no hubiera sido posible estar acá”, expresó.

La continuidad en la categoría

La participación de Naranjo en la Fiat Competizione fue además una experiencia reciente para el piloto, que comenzó a conocer el auto durante este mismo fin de semana. Según explicó, tuvo apenas una tanda de aproximadamente diez minutos el viernes antes de afrontar la competencia.

Pese a ese corto período de adaptación, aseguró que se sintió cómodo con el vehículo y que analiza la posibilidad de continuar en la categoría.

“Es un auto que me asentó muy bien. Lo conocimos recién el viernes, una tandita de 10 minutos, así que la verdad que súper cómodo, súper contento con el auto y vamos a ver si podemos seguir”, manifestó.

De esta manera, Joaquín Naranjo cerró su participación en El Zonda con un segundo puesto en la Fiat Competizione, después de una carrera en la que debió remontar desde el fondo de la grilla y terminó luchando por los primeros lugares.