El Jockey Club de San Juan expresó un fuerte rechazo a cualquier tipo de violencia dentro del deporte infantil luego del grave episodio denunciado durante un partido de la categoría M13 ante Universitario Rugby San Juan. La institución cuestionó las agresiones y amenazas hacia un jugador menor de edad y reclamó la intervención de la Unión Sanjuanina de Rugby.

A través de un comunicado, el club sostuvo que este tipo de conductas son incompatibles con los valores que debe transmitir el deporte y apuntó particularmente contra el comportamiento denunciado durante el encuentro disputado el sábado en la cancha de Universitario, en Pocito.

“El Jockey Club de San Juan no tolera ni acepta cualquier tipo de violencia dentro de una cancha de deportes infantiles”, expresó la institución. Además, calificó como “inaceptable” la conducta atribuida a entrenadores de la M13 de Universitario Rugby San Juan y cuestionó las agresiones verbales, la discriminación y las amenazas hacia un niño.

Desde el club remarcaron que el deporte infantil debe funcionar como un espacio de formación, respeto y compañerismo, por lo que consideraron especialmente grave que un menor quede expuesto a una situación de violencia protagonizada por adultos.

El Jockey pidió la intervención de la Unión Sanjuanina de Rugby

En otro tramo del comunicado, la institución pidió que la Unión Sanjuanina de Rugby intervenga y analice lo sucedido. “Esperando que la Unión Sanjuanina de Rugby actúe con justicia”, señalaron, al tiempo que reclamaron que se determinen responsabilidades por los hechos denunciados.

El club también diferenció lo ocurrido de su relación institucional con Universitario, al que definió como una institución integrada por “personas de bien” y amigos personales y del club. Sin embargo, pidió que se extiendan las correspondientes disculpas públicas al Jockey y a la sociedad sanjuanina.

El episodio se produjo durante un encuentro entre Universitario y Jockey Club. De acuerdo con la denuncia policial, tras una jugada en la que un jugador de Universitario cayó luego de un tackle, un adulto habría ingresado al campo para increpar y amenazar a un jugador del Jockey.

La situación derivó posteriormente en la intervención de otros padres y del árbitro y terminó con un enfrentamiento entre adultos. Parte del episodio quedó registrado en un video que circuló entre quienes se encontraban en el lugar.

La madre del jugador señalado como víctima realizó una denuncia en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande. El caso quedó registrado bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, mientras se investiga al adulto denunciado por el presunto delito de amenazas.