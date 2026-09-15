El equipo español de Copa Davis llegó a Chile para disputar una serie que entregará el boleto al Final 8 de Bolonia, Italia, y todas las miradas están puestas en Rafael Jódar. El joven tenista es la gran atracción de la delegación española para un enfrentamiento que promete ser disputado.

España afrontará la serie sin Carlos Alcaraz, pero contará con Jódar, además de Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce. La única ausencia dentro de la formación es Pedro Martínez Portero, quien se incorporará después de disputar la final del Challenger de Génova.

El gran momento de Jódar

Jódar llega como líder del equipo español y atraviesa una temporada de crecimiento. Actualmente se encuentra dentro del Top 10 de la Race y presenta un registro de 36 triunfos y 15 derrotas durante la temporada.

El español alcanzó la tercera ronda en Miami, los cuartos de final en Madrid, Roma y Roland Garros, además de semifinales en Barcelona y Canadá. También llegó a la final en Washington y se consagró campeón en Marrakech.

Chile prepara un equipo con experiencia

El conjunto chileno estará integrado por Alejandro Tabilo, número 28 del ranking ATP, además de Cristian Garin, Marcelo Barrios y Matías Soto. El equipo será capitaneado por Nicolás Massú.

Garin fue número 17 del mundo y actualmente ocupa el puesto 133, mientras que Barrios y Soto aparecen en los puestos 139 y 237, respectivamente. Chile buscará hacerse fuerte como local para quedarse con la clasificación al Final 8.

Un historial favorable para España

La serie entre ambos países tiene dos antecedentes, correspondientes a 1928 y 1965, ambos con triunfos para España. Chile, además, perdió la única final de Copa Davis que disputó, en 1976 ante Italia.

España, por su parte, cuenta con seis títulos de Copa Davis, obtenidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Ahora buscará dar otro paso hacia el Final 8 de Bolonia con Jódar como una de sus principales cartas.