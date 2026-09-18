Joel tenía un deseo muy claro para su cumpleaños. No quería una consola nueva ni un regalo costoso. Tampoco lo convenció la posibilidad de conocer la cancha de Boca. Para festejar sus 8 años, el pequeño sanjuanino pidió algo mucho más ligado a su gran pasión: una fiesta inspirada completamente en los colectivos de TNS.

El pasado 2 de septiembre finalmente llegó el día que esperaba desde principios de año. Su familia cumplió el pedido y preparó un festejo en el que cada detalle estuvo relacionado con la línea que lo tiene fascinado: hubo una piñata con forma de colectivo, globos con los colores característicos, fotografías dentro de una unidad y diferentes elementos especialmente preparados para él.

“Desde principio de año estaba rogando que llegara su cumpleaños y nos pedía que se lo festejáramos del TNS”, contó a DIARIO HUARPE su papá, Javier Montaña.

La familia incluso intentó tentarlo con otras alternativas. Entre ellas, una PlayStation o la posibilidad de conocer la cancha de Boca. Sin embargo, Joel mantuvo firme su decisión: prefería tener su cumpleaños de colectivos.

El esfuerzo terminó valiendo la pena cuando sus padres vieron su reacción durante el festejo. “Fue muy feliz. Lo vimos diferente, con una felicidad muy plena”, recordó Javier.

El cumpleaños tuvo toda la temática de la línea de la RedTulum.

Una pasión que nació cuando era más chico

El particular amor de Joel por los colectivos no comenzó con su cumpleaños. Desde que asistía al jardín utilizaba este medio de transporte para llegar a la escuela y cada viaje despertaba su curiosidad. “Siempre iba paradito al lado del chofer, observando todo. Entonces comenzó a amar lo que era el colectivo”, explicó su papá.

La frecuencia con la que utilizaba el servicio hizo que rápidamente comenzara a relacionarse con los conductores. “Ya lo conocían, ya lo ubicaban. Era muy amigo de casi todos los choferes de la línea 126”, relató Javier.

El cumpleaños de Joel estuvo marcado por su pasión por los colectivos.

En su casa, esa afición también se hacía notar. Desde pequeño pedía colectivos de juguete y quería que le imprimieran los números de las diferentes líneas para poder colocárselos y decorarlos.

Pero TNS se ganó un lugar especial en su historia gracias a su tío, Jonatan Pedraza, quien trabaja allí y comparte con él la pasión por estos vehículos. Una vez lo llevó a conocer una de las unidades y a dar una vuelta.

Ese paseo fue suficiente para que Joel quedara todavía más fascinado. “Lo llevó una vez para que conociera y se enamoró más de esa línea”, contó su padre. Por eso, cuando llegó el momento de elegir la temática de su cumpleaños, no hubo dudas.

Fotos, una piñata y un colectivo como protagonista

Para que el festejo fuera todavía más especial, algunos días antes del cumpleaños Joel pudo tomarse fotografías dentro de una unidad de TNS. Las imágenes quedaron como recuerdo y algunas fueron utilizadas posteriormente para decorar la celebración.

La familia también preparó una piñata con forma de colectivo y buscó que los colores y elementos del cumpleaños remitieran especialmente a TNS.

No se trataba simplemente de hacer una fiesta con vehículos: Joel quería que fuera de esa línea en particular.

Javier contó que actualmente, por cuestiones de distancia, pueden movilizarse en moto, automóvil o Uber. Sin embargo, cuando tiene la posibilidad, Joel prefiere ir a la escuela en colectivo junto a su mamá. “Él es feliz. Prefiere irse en colectivo. Le encanta”, aseguró.

El sueño de algún día estar detrás del volante

La pasión es tan fuerte que Joel ya tiene una respuesta cuando le preguntan qué quiere ser cuando sea grande: chofer de colectivo.

Su papá reconoce entre risas que los padres muchas veces imaginan diferentes profesiones para sus hijos, pero en su familia tienen claro que lo acompañarán en aquello que lo haga feliz. “Él quiere ser chofer. Que haga lo que lo haga feliz”, expresó Javier.

Por ahora, Joel seguirá disfrutando cada viaje, mirando atentamente los colectivos que se cruzan en su camino y aprendiendo sobre aquello que tanto le apasiona.