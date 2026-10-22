El actor estadounidense John Goodman contó nuevos detalles sobre el proceso que le permitió perder cerca de 100 kilos y mantener el cambio físico después de años de dificultades con el peso y el alcohol. En una entrevista con la revista The New Yorker, explicó que llegó a pesar casi 180 kilos y que, después de dejar de beber, comenzó a comer de manera compulsiva.

La figura de películas como El gran Lebowski y de la serie Roseanne relató que durante mucho tiempo bajaba una gran cantidad de kilos en verano, pero luego los recuperaba. Ese ciclo, aseguró, terminó por agotarlo y lo llevó a tomar medidas para no volver a atravesar la misma situación.

El alcohol y la comida, en el centro del problema

Goodman explicó que su relación con la comida se parecía a la que había tenido con el alcohol. “Comía en exceso igual que cómo bebía”, contó, al recordar una etapa en la que buscaba una satisfacción inmediata sin medir las consecuencias.

El actor dejó de beber en 2007. Sin embargo, según relató, después de abandonar el alcohol comenzó a comer compulsivamente y su peso llegó a rondar los 180 kilos.

También describió las consecuencias de su adicción y el círculo de consumo, resacas y temblores que atravesaba. Con el tiempo, sintió que necesitaba detener esa dinámica para recuperar el control de su vida.

“Estaba retrasando mi madurez por culpa del alcohol”, reflexionó. Además, reconoció que había dejado de prestar atención a aspectos importantes de su vida y que descubrir que podía disfrutar sin consumir sustancias fue un punto de inflexión.

La cirugía y los cambios para mantener el peso

Al ser consultado sobre cómo logró controlar su peso, Goodman reveló que se sometió a una operación de estómago. También mencionó efectos posteriores, como la anemia y una mayor sensibilidad al frío, que atribuyó a cambios en la grasa subcutánea.

La intervención fue parte de un proceso más amplio. El actor también incorporó actividad física y cambios sostenidos en sus hábitos para evitar recuperar el peso perdido.

En lugar de concentrarse únicamente en bajar kilos rápidamente, buscó mantener una rutina que pudiera sostener en el tiempo. La constancia en el movimiento y el ejercicio se convirtieron en herramientas importantes de su nueva etapa.

El ejercicio también forma parte de su recuperación

Goodman contó que actualmente realiza ejercicios para fortalecer el tronco, mejorar el equilibrio y ganar fuerza. El objetivo es mantenerse activo y reducir el riesgo de caídas.

La rutina adquirió especial importancia después de que, en 2025, sufriera una fractura de cadera al resbalar mientras caminaba descalzo en el set de la película Digger. Según relató, fue operado al día siguiente y recuperó la funcionalidad en aproximadamente un mes.

A sus 74 años, el actor sostiene que el cambio no se limitó a su apariencia. Su testimonio expone un recorrido marcado por intentos fallidos, decisiones difíciles y modificaciones de hábitos para mejorar su calidad de vida.