John Goodman volvió a estar frente a las cámaras y su transformación física volvió a llamar la atención en Hollywood. El actor de 74 años participó de la alfombra roja de Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada también por Tom Cruise.

Goodman llegó acompañado por su esposa, Anna Beth. Para la ocasión eligió un traje negro, camisa a rayas y corbata gris, mientras que su mujer lució un vestido largo color granate.

La aparición volvió a mostrar el resultado de un proceso que el actor comenzó hace casi dos décadas y que, según contó en distintas entrevistas, estuvo marcado por modificaciones en su alimentación, ejercicio y otros hábitos personales.

John Goodman, junto al director Alejandro González Iñárritu en la premiere de "Digger". (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Llegó a pesar casi 200 kilos

El protagonista de El Gran Lebowski había contado que en el momento más complicado llegó a pesar cerca de 200 kilos. Con el paso de los años comenzó a cambiar su manera de alimentarse y a controlar las cantidades que consumía.

En 2023, durante una charla con una asociación de personas jubiladas, explicó que una de las claves había sido simplemente reducir las porciones y aprender a identificar cuándo realmente necesitaba seguir comiendo.

“Básicamente fue solo controlar las porciones y decir ‘no necesito esto’”, había explicado el actor.

Goodman también reconoció que durante años tuvo dificultades relacionadas con la alimentación y que llegó a cansarse de los constantes aumentos de peso.

Dejó el alcohol y sumó actividad física

Como parte de ese proceso, Goodman dejó de consumir alcohol y comenzó a trabajar con un entrenador de salud para controlar tanto su alimentación como su actividad física.

El actor ya había contado en otras oportunidades que su objetivo no era solamente modificar su aspecto, sino sentirse mejor y tener una vida más saludable. Su transformación se produjo de manera gradual y con cambios sostenidos a lo largo de los años.

En 2025, durante la presentación de Los Pitufos, Goodman ya había sorprendido al público con su nueva figura. En aquel momento también se destacó que había logrado perder cerca de 100 kilos respecto de su peso máximo.

Su nuevo desafío en Hollywood

Mientras continúa con esta etapa personal, Goodman mantiene una intensa actividad profesional. En Digger, interpreta al presidente de Estados Unidos en una película que reúne también a Tom Cruise, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy y Robert John Burke.

La producción está dirigida por Alejandro González Iñárritu y su presentación volvió a colocar a Goodman frente a los flashes, esta vez con una transformación física que sorprendió a quienes siguen su extensa trayectoria en Hollywood.