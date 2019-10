Johnson y Varadkar ven un "camino posible" para un Brexit con acuerdo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El primer ministro británico, Boris Johnson, y su par irlandés, Leo Varadkar, expresaron hoy su confianza en hallar un "camino" hacia un "posible acuerdo" de Brexit, un día después de que el líder conservador culpara a la Unión Europea (UE) por la falta de avances atenuando las esperanzas de sellar un pacto. "Ambos continúan creyendo que un acuerdo es en interés de todos", sostiene un comunicado difundido por Londres y Dublin tras un almuerzo privado entre los dos líderes en el que acordaron "ver un camino hacia un posible acuerdo". La reunión llega a tres semanas de la fecha pactada para una salida que si se realiza sin firmar el acuerdo podría acarrear importantes problemas para el Reino Unido. El mayor escollo es la frontera entre la República de Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, una de las naciones que constituyen el Reino Unido. Ambas se oponen a que se levante una frontera física donde ahora no hay límites marcados ya que esas condiciones no sólo apuntalan la economía regional sino que contribuyen a mantener la paz en la isla, que atravesó un largo conflicto armado a fin del siglo pasado (1968-98). El comunicado de Johnson y Varadkar dejó más dudas que certezas sobre el avance o el retroceso de las negociaciones. El diálogo estuvo centrado en dos de los principales puntos de discrepancia: el régimen aduanero en el que quedará Irlanda del Norte tras el Brexit y la posibilidad de que la Asamblea norirlandesa tenga poder de veto sobre el mecanismo que se decida adoptar para evitar una frontera física. El Reino Unido quiere que Irlanda del Norte abandone la unión aduanera comunitaria, pero Bruselas considera que no existe la tecnología necesaria para romper ese régimen sin establecer controles físicos entre las dos Irlandas. Londres considera asimismo que la Asamblea autónoma de Belfast debe poder acabar de manera unilateral con la polémica salvaguarda norirlandesa, algo a lo que la UE también se ha opuesto hasta ahora. Johnson y Varadkar "mantuvieron una detallada y constructiva" conversación alrededor de esos asuntos, según el comunicado, difundido por la agencia de noticias EFE. Después del encuentro, el premier irlandés señaló que ha habido avances suficientes para pensar que se puede cerrar un nuevo pacto en las próximas semanas, aunque matizó que todavía quedan asuntos que "no están del todo resueltos". "Es posible llegar a un acuerdo, que haya un tratado que permita al Reino Unido abandonar la Unión Europea de una manera ordenada y que eso ocurra antes de que termine octubre", afirmó Varadkar, que hasta ayer venía advirtiendo sobre las "grandes dificultades" para acercar las posturas sobre el Brexit. El cambio de postura vino después de su encuentro de más de tres horas con Johnson. En una rueda de prensa en el aeropuerto de Liverpool dijo que ahora ve "un camino" hacia un nuevo pacto, aunque sin dar detalles de su conversación con Johnson. "Esto no debe verse en términos de quién está haciendo concesiones, de quiénes son los ganadores y los perdedores. Esto consiste en llegar a un acuerdo que funcione para la gente de Irlanda, el Reino Unido y el resto de la Unión Europea", señaló. El siguiente paso en las negociaciones se dará mañana en Bruselas, donde está previsto que se reúnan el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.