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Jordan Henderson fue operado y se pierde el resto del Mundial 2026

Inglaterra sufrió una baja importante para los cuartos de final del Mundial. Jordan Henderson fue operado por una fractura en la muñeca derecha y quedó descartado para el resto del torneo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Jordan Henderson fue operado de una fractura en la muñeca derecha.

Inglaterra confirmó una baja sensible para lo que resta del Mundial 2026. Jordan Henderson fue operado con éxito de una fractura en la muñeca derecha y no volverá a jugar en la Copa del Mundo, aunque permanecerá junto al plantel para acompañar al equipo durante la competencia.

La lesión ocurrió luego del triunfo por 3-2 frente a México, que le dio a los ingleses la clasificación a los cuartos de final. Una vez terminado el partido, el mediocampista participaba de los festejos cuando intentó cruzar una valla publicitaria, perdió el equilibrio al apoyar las manos y cayó, provocándose la fractura.

Tras el accidente fue trasladado a un hospital, donde los estudios confirmaron la lesión y los médicos resolvieron realizar una intervención quirúrgica. La operación se llevó a cabo este miércoles y fue exitosa.

El experimentado volante no había sumado minutos ante México. Sin embargo, fue amonestado en el cierre del encuentro por protestar desde el banco de suplentes. En lo que va del Mundial, solo había tenido participación en el partido frente a Panamá.

Luego de la cirugía, Henderson publicó un mensaje en sus redes sociales para informar sobre su estado. "¡Cirugía hecha! Ahora a prepararnos para lo grande el sábado", escribió el futbolista, que seguirá acompañando a sus compañeros durante el resto del torneo.

 

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