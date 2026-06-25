La Selección de Jordania atraviesa días de enorme repercusión en la previa de su último partido en el Mundial 2026 frente a Argentina. Aunque el conjunto asiático ya quedó eliminado tras las derrotas ante Austria y Argelia, la histórica participación en su primera Copa del Mundo sigue generando un fuerte impacto en su país.

En ese contexto, la Federación Jordana de Fútbol emitió una dura carta pública en la que manifestó su "rechazo categórico" al uso comercial no autorizado de la imagen de la selección nacional.

La denuncia surgió luego de detectar que distintas empresas y productoras audiovisuales habrían utilizado imágenes, materiales y referencias vinculadas al seleccionado para campañas publicitarias y acciones de marketing sin contar con autorización oficial.

El reclamo de la Federación Jordana

Según informó el medio local Roya News, la entidad deportiva aseguró que se registraron múltiples casos de utilización indebida de elementos relacionados con la selección y su participación en el Mundial.

Desde la federación aclararon que respaldan las muestras de apoyo popular y las celebraciones vinculadas al histórico logro deportivo, pero remarcaron que no permitirán que terceros obtengan beneficios comerciales utilizando la imagen del equipo sin una licencia formal.

Además, advirtieron que cualquier campaña promocional o publicitaria vinculada con Al-Nashama deberá contar con autorización escrita para evitar asociaciones comerciales que no hayan sido aprobadas por el organismo.

La postura fue interpretada como una medida para proteger los derechos de propiedad intelectual de la selección y preservar el valor institucional de la marca que adquirió una enorme visibilidad tras la clasificación mundialista.

Un Mundial histórico para Jordania

Más allá de los resultados deportivos, el paso de Jordania por el Mundial 2026 es considerado un acontecimiento histórico para el país.

Durante las últimas horas, el plantel también protagonizó un emotivo homenaje en Portland, donde jugadores y cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio y una oración en memoria de un joven hincha de 20 años que falleció durante una estampida ocurrida en el Anfiteatro Romano de Amán mientras seguía por pantalla gigante el encuentro ante Argelia.

La conmoción generó una fuerte muestra de unidad dentro de la delegación jordana, que buscará cerrar su participación frente a la campeona del mundo.

Mientras tanto, en su país ya se multiplican las iniciativas para recibir al equipo con homenajes y reconocimientos oficiales. Aunque la clasificación a los 16avos no fue posible, la presencia de Jordania en el Mundial 2026 ya quedó grabada como uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva de la nación asiática.

Ahora, el seleccionado tendrá una última oportunidad de mostrarse ante el mundo cuando enfrente a Argentina en un partido que, para los jordanos, tendrá un significado especial más allá del resultado.