El ciclo de Jorge Almirón al frente de Rosario Central llegó a su fin de manera abrupta. Aunque el equipo había logrado la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y cumplió una campaña aceptable en la fase de grupos, la reciente eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras caer categóricamente por 3 a 0 ante Estudiantes de La Plata, terminó por agotar la paciencia de la dirigencia.

Una apuesta que no dio resultados

Almirón había sido contratado a principios de año con un objetivo claro: consolidar un equipo fuerte en las instancias de eliminación directa, una materia que había sido una deuda pendiente durante la gestión de Ariel Holan en 2025. Con antecedentes prestigiosos en la Copa Libertadores, habiendo alcanzado las finales de 2017 y 2023, la Comisión Directiva depositó su confianza en él para afrontar los desafíos del año. Sin embargo, el DT nunca logró imprimirle una identidad clara al plantel, y los resultados en partidos decisivos le marcaron la puerta de salida.

Desgaste y conflictos con referentes

La etapa de Almirón también estuvo atravesada por tensiones internas que debilitaron su autoridad. El alejamiento de figuras fundamentales del plantel fue el síntoma más claro de un vestuario fracturado.

La partida de Ignacio Malcorra hacia Independiente, tras semanas de incertidumbre y versiones sobre su poca consideración por parte del técnico, fue el primer golpe. Poco después, Carlos Quintana blanqueó los motivos de su salida con contundencia: "Más que nada me voy por el técnico. No tuvimos ninguna discusión ni pelea, fue lo que pasó futbolísticamente, no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado".

A estas bajas se sumaron los rumores sobre la incomodidad de otros pilares del equipo, como Jorge Broun y Ángel Di María, lo que terminó de hacer insostenible la continuidad del entrenador.

El futuro del Canalla

Ante este escenario, la conducción del club se encuentra trabajando a contrarreloj para definir quién tomará el mando. El próximo DT tendrá la difícil misión de recomponer el grupo y afrontar la parte más decisiva del año, con el inicio del torneo Clausura y la continuidad de la Copa Libertadores en el horizonte cercano.