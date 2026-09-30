La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes terminó con triunfo 3-1 del Canalla, pero las decisiones arbitrales quedaron en el centro de la escena. Dos días después del partido, Jorge Baliño, encargado del VAR, explicó cada una de las jugadas que generaron reclamos.

El árbitro habló con DSports y remarcó que la decisión definitiva siempre corresponde al juez principal, en este caso Darío Herrera. También explicó que, durante una revisión, el VAR debe ofrecerle al árbitro las imágenes disponibles para que pueda determinar si corresponde modificar su decisión.

El penal para Rosario Central

Una de las acciones más discutidas ocurrió sobre el final del primer tiempo. Enzo Copetti cayó dentro del área después de un contacto con Leandro González Pirez, y Herrera terminó sancionando penal luego de revisar la jugada a instancias del VAR.

Baliño defendió la decisión y explicó que, cuando dos futbolistas van en velocidad, pequeños contactos pueden provocar una caída. Según su interpretación, el contacto tuvo un efecto sobre Copetti y encuadró dentro de una infracción sancionable.

El VAR, aclaró, no tiene que convencer al árbitro, sino ofrecerle la posibilidad de revisar la acción.

La mano de Ovando que reclamó Estudiantes

Otra de las jugadas que provocó fuertes reclamos del Pincha fue una pelota que impactó en Ignacio Ovando dentro del área de Rosario Central.

Baliño explicó que observó diferentes ángulos: en algunos parecía que la pelota impactaba en la cabeza, mientras que en otros se veía el brazo o el hombro. Finalmente entendió que la pelota pegó en el brazo, pero consideró que la posición de la mano era natural y no ampliaba el volumen del cuerpo.

También señaló que Ovando tenía la mirada hacia abajo y que sus brazos estaban por delante del cuerpo, y no extendidos hacia los costados o por encima de los hombros.

Por ese motivo, el VAR entendió que no correspondía sancionar penal. La Liga Profesional también difundió posteriormente los audios de la comunicación entre los árbitros sobre esta acción.

El contacto entre Palacios e Ibarra

La tercera jugada analizada fue el reclamo de Tomás Palacios, quien cayó dentro del área luego de un contacto con Franco Ibarra.

Baliño sostuvo que el contacto existió, pero interpretó que no había una infracción sancionable. Según explicó, Palacios ya se encontraba cayendo y fue en busca de la pierna del defensor de Central, por lo que consideró que se trató de una acción propia del juego.

“Me pareció una acción totalmente de juego”, explicó el encargado del VAR al repasar la jugada.

Una final que terminó con mucha tensión

Rosario Central se impuso 3-1 y se quedó con la Supercopa Internacional, en una final que además terminó con enfrentamientos entre jugadores.

Las decisiones arbitrales habían generado reclamos durante el partido y continuaron después del pitazo final. En paralelo, la AFA difundió los audios del VAR correspondientes a las principales acciones cuestionadas, en los que los árbitros explicaron el criterio utilizado para no sancionar la mano de Ovando y para convalidar el penal a favor del Canalla.

Con sus declaraciones, Baliño volvió a poner en escena las tres jugadas más discutidas de la final y detalló qué observó el equipo arbitral en cada una de ellas.