El piloto Jorge Barrio fue el más rápido del día, con una marca de 4.254 metros y siendo el único del trazado sanjuanino en romper la barrera de los 110 segundos.

Con un registro de 1m49s941 (a un promedio de 139,297 km/h), el joven piloto dominó la sesión en una grilla extremadamente ajustada donde los diez primeros terminaron separados por menos de cuatro décimas.

Ajustada lucha en lo alto: Canapino y Franetovich al acecho, ahora el certamen no da tregua y la clasificación fue una prueba de ello. Agustín Canapino, actual líder del campeonato, finalizó en el segundo lugar a tan solo 0s059 del puntero con su Chevrolet Cruze.

Ever Franetovich completó el trío de vanguardia con su Ford Focus, quedando a 0s116 de la pole. Más atrás en el clasificador se ubicaron quienes habían liderado las prácticas previas: Leonel Pernía (Honda Civic) a 0s140 y Lucas Vicino (Toyota Corolla) a 0s191.

El Top 10 lo completaron Ricardo Risatti, Fabián Yannantuoni, Facundo Ardusso, Facundo Chapur y el vigente campeón de la categoría, Julián Santero.

Penalizaciones por límites de pista y recargos

La exigencia del circuito San Juan – Villicum pasó factura a varios competidores por no respetar las delimitaciones del trazado.

Vueltas invalidadas: Sufrieron la quita de tiempos por exceder los límites de pista Mauricio Lambiris, Fabián Yannantuoni y Miguel Ciaurro (Sector 7); Joel Gassmann (Sector 1); José Manuel Urcera y Gonzalo Antolín (Sector 4); y Leandro Carducci (Sector 2).

Sanción por motor: Miguel Ciaurro recibió además un recargo de 0,5 segundos debido al cambio de planta impulsora en su Volkswagen Virtus.

Tabla de Posiciones – Clasificación TN Clase 3

1 Barrio, Jorge Chevrolet Cruze 1:49.941

2 Canapino, Agustín Chevrolet Cruze +0.059

3 Franetovich, Ever Ford Focus +0.116

4 Pernía, Leonel Honda Civic +0.140

5 Vicino, Lucas Toyota Corolla +0.191

6 Risatti, Ricardo (H) Citroën C-Elysée +0.250

7 Yannantuoni, Fabián Ford Focus +0.259

8 Ardusso, Facundo Toyota Corolla +0.266

9 Chapur, Facundo Honda Civic +0.292

10 Santero, Julián Volkswagen Virtus +0.382

(Resto de posiciones destacadas: 11° Thiago Martínez, 13° Jeremías Olmedo, 23° José Manuel Urcera, 25° Jonatan Castellano).

Cómo sigue la actividad en el Villicum

La acción para la Clase 3 del Turismo Nacional continuará este sábado con la disputa de las baterías clasificatorias. Este sábado a partir de las 15:10 Hs, se correrán las tres series clasificatorias a 5 vueltas cada una, las cuales determinarán la grilla para la gran final del domingo.