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Jorge Barrio se quedó con una clasificación apasionante en el Villicum

El Turismo Nacional Clase 3 encendió los motores en el trazado de Villicum. La jornada clasificatoria dejó una definición apasionante. El piloto se lució para quedarse con el tiempo más rápido del día.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Jorge Barrio fue el piloto más rápido de la jornada clasificatoria.

El piloto Jorge Barrio fue el más rápido del día, con una marca de 4.254 metros y siendo el único del trazado sanjuanino en romper la barrera de los 110 segundos.

Con un registro de 1m49s941 (a un promedio de 139,297 km/h), el joven piloto dominó la sesión en una grilla extremadamente ajustada donde los diez primeros terminaron separados por menos de cuatro décimas.

Ajustada lucha en lo alto: Canapino y Franetovich al acecho, ahora el certamen no da tregua y la clasificación fue una prueba de ello. Agustín Canapino, actual líder del campeonato, finalizó en el segundo lugar a tan solo 0s059 del puntero con su Chevrolet Cruze.

Ever Franetovich completó el trío de vanguardia con su Ford Focus, quedando a 0s116 de la pole. Más atrás en el clasificador se ubicaron quienes habían liderado las prácticas previas: Leonel Pernía (Honda Civic) a 0s140 y Lucas Vicino (Toyota Corolla) a 0s191.

El Top 10 lo completaron Ricardo Risatti, Fabián Yannantuoni, Facundo Ardusso, Facundo Chapur y el vigente campeón de la categoría, Julián Santero.

Penalizaciones por límites de pista y recargos

La exigencia del circuito San Juan – Villicum pasó factura a varios competidores por no respetar las delimitaciones del trazado.

Vueltas invalidadas: Sufrieron la quita de tiempos por exceder los límites de pista Mauricio Lambiris, Fabián Yannantuoni y Miguel Ciaurro (Sector 7); Joel Gassmann (Sector 1); José Manuel Urcera y Gonzalo Antolín (Sector 4); y Leandro Carducci (Sector 2).

Sanción por motor: Miguel Ciaurro recibió además un recargo de 0,5 segundos debido al cambio de planta impulsora en su Volkswagen Virtus.

Tabla de Posiciones – Clasificación TN Clase 3

1    Barrio, Jorge    Chevrolet Cruze    1:49.941
2    Canapino, Agustín    Chevrolet Cruze    +0.059
3    Franetovich, Ever    Ford Focus    +0.116
4    Pernía, Leonel    Honda Civic    +0.140
5    Vicino, Lucas    Toyota Corolla    +0.191
6    Risatti, Ricardo (H)    Citroën C-Elysée    +0.250
7    Yannantuoni, Fabián    Ford Focus    +0.259
8    Ardusso, Facundo    Toyota Corolla    +0.266
9    Chapur, Facundo    Honda Civic    +0.292
10    Santero, Julián    Volkswagen Virtus    +0.382

(Resto de posiciones destacadas: 11° Thiago Martínez, 13° Jeremías Olmedo, 23° José Manuel Urcera, 25° Jonatan Castellano).

Cómo sigue la actividad en el Villicum

La acción para la Clase 3 del Turismo Nacional continuará este sábado con la disputa de las baterías clasificatorias. Este sábado a partir de las 15:10 Hs, se correrán las tres series clasificatorias a 5 vueltas cada una, las cuales determinarán la grilla para la gran final del domingo.

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