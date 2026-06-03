En la soledad de una vivienda en Ullum, la tragedia golpeó con fuerza a un hombre que solo buscaba protegerse de las bajas temperaturas. Jorge Domínguez, de 53 años, fue encontrado sin vida en el interior de la propiedad que cuidaba como casero en el barrio Dique I. La víctima era oriunda de Buenos Aires y no contaba con familiares en la provincia de San Juan, lo que añade un tinte de mayor tristeza al suceso ocurrido este martes.

El hallazgo se produjo luego de que el dueño del lugar diera aviso a las autoridades sobre la preocupante situación. Según explicaron fuentes policiales, el hombre se encontraba utilizando un brasero para calefaccionar los ambientes cuando sufrió un percance de salud.

El Comisario Inspector Armando Aguilera, segundo jefe de la Departamental siete, relató a radio Sarmiento que "Ayer, personal del 911 es alertado que en un domicilio del barrio Dique I, había una persona que se había descompensado de manera grave. Llegó personal de la Comisaría 15 y establecieron que, en principio y de acuerdo al examen del cuerpo por personal de salud del departamento, se descompensó y cayó boca abajo sobre el fuego".

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que una intoxicación con monóxido de carbono pudo haber sido el desencadenante de la descompensación inicial. La vivienda se encontraba totalmente cerrada, con puertas y ventanas bloqueando cualquier entrada de aire, en un intento por conservar la temperatura en habitaciones amplias. Sobre este punto, el comisario puntualizó que "Creemos que por ello, habría tratado de mantener el calor allí. No obstante, todo es materia de investigación".

Aunque la causa exacta del fallecimiento aún debe ser confirmada por las pericias forenses, la justicia ya trabaja en el caso a través de la UFI en turno. Aguilera también manifestó que "Se investiga la causa de muerte por parte de la justicia. Pero se habría descompensado previamente y cayó sobre el elemento con el que se calefaccionaba. No se puede descartar una intoxicación, pero eso está en investigación en la órbita judicial".

Por el momento, las medidas ordenadas buscan descartar de forma definitiva la intervención de terceros, aunque los indicios sugieren que se trató de un hecho puntual vinculado al uso del fuego en un espacio sin ventilación.