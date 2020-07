Jorge Elgueta se apunta para la presidencia de la Liga Sanjuanina de Voley

En estos tiempo de pandemia por el coronavirus, aún no se sabe cuándo se podrán realizar asambleas en las instituciones deportivas. Algunos se animan a decir que recién en marzo de 2021 se realizarán las asambleas, pero algunas ligas, asociaciones y federaciones trabajan para poder llevarlas a cabo antes de fin de año. Y una de esas entidades que trabajan es la Federación Sanjuanina de Vóley.

Justamente en este ámbito es que un experimentado exjugador como Jorge Elgueta manifestó sus intenciones de ser el presidente de la federación, en reemplazo de Juan Galeote, quien a quedado a cargo de la Federación de Vóley Argentino.

Elgueta es un hombre netamente del vóley. Empezó su andar a los 16 años en UVT, luego pasó por la UNSJ, Obras Sanitarias y explotó en Europa. En España ganó dos Liga de Campeones y después pasó por Italia, Alemania y Grecia, en donde le otorgaron el premio de mejor jugador de la liga. Dice que su materia pendiente fue no haberse retirado jugando en San Juan. Su último paso por la Liga Nacional fue en La Unión de Formosa, equipo que terminó tercero, detrás de Bolívar y UPCN.

Su nombre guarda estrecha relación con la Selección Argentina. Con la camiseta albiceleste debutó en 1994 y jugó hasta 2007. Mundiales, Juegos Olímpicos, Panamericanos y Ligas Mundiales forman parte de su extenso currículum.

El propio "Negro" dialogó con DIARIO HUARPE en donde expone sus claras intenciones de ser presidente de la Federación Sanjuanina de Vóley, aunque para que eso suceda, los clubes deberán votar para conocer al próximo presidente.

¿Querés ser presidente de la federación?

- Yo tengo toda la intención de ser presidente de la federación porque me siento capaz de hacer lo mejor posible. Creo que la gente que estuvo hizo muy bien las cosas, pero siempre hay algo para mejorar. Pero aunque yo tenga interés, no significa que soy el candidato. Hay que respetar todas las reglas de la federación. También respeto a la gente que está ahora.

¿Tenés algún proyecto armado?

- Sí, tengo un proyecto listo para presentarlo a la comisión actual. Lo que pasa es que aún no hay fecha para hacer la asamblea. Mi idea es simplemente sumar para el vóley, no quiero conflictos con nadie. La idea es que el vóley siga creciendo de la forma que está creciendo.

¿Es una ventaja que el sanjuanino Juan Galeote sea el presidente de la FeVa?

- Sin dudas que es una ventaja. Hay que saber aprovecharlo porque Juan es una persona de bien que siempre quiso todo lo mejor para nuestro vóley.

¿Sabías que Pablo Lueje podría ser también candidato?

- Algo sabía que el doctor Lueje -médico de Obras- también tiene intenciones, pero no sé cuánto falta para la asamblea. De todos modos, son los clubes los que decidirán quién será el presidente.

¿En qué se basa tu proyecto?

- Creo que hay muchas cosas para mejorar y hacer, lo principal de esto es la unificación de todos, ya que tenemos muchas ligas alejadas de nuestra capital que no están afiliadas a nuestra federación. Habría que ver por qué motivo no se suman. Muchos creen que la Liga Mundial la compra la federación, pero el que pone la plata es el Estado y organiza la federación. También voy a trabajar para tener nuestra propia sede, ya que la federación no cuenta con esto.

¿Qué gente te acompañaría si sos presidente?

- Ahora nosotros estamos por presentar el proyecto y queremos terminar de unificar a toda la gente que nos acompañaría. Este proyecto no se llama Jorge Elgueta, sino que quiero que haya gente que trabaje por el vóley para mejorar todo lo bueno que se viene haciendo en la gestión de Galeote.

¿Crees que vendría bien un cambio en la federación?

- Muchas veces los cambios no son malos, me remito a poner de ejemplo lo que pasó en el básquet de San Juan. Darío Bustos llegó y el básquet cambió para bien con su gestión. Hay dos cosas que son imprescindible en esto: tiempo y gestión, porque si no hay tiempo y gestión se genera un problema.