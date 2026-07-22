Jorge Gauna, el detenido por atropellar y matar a una mujer en Rawson

En el marco de las pesquisas por el fallecimiento de Cintia Johana Ortega, la mujer de 38 años que perdió la vida al ser embestida y abandonada a un costado de la Ruta Nacional 40, las autoridades lograron un avance determinante. La novedad se concretó durante la tarde-noche del pasado martes, momento en que Jorge Gauna se entregó ante las autoridades judiciales. El hombre de 38 años era buscado como el presunto responsable de manejar el auto implicado en la tragedia vial acontecida en el departamento Rawson.

La captura del acusado se precipitó debido al acorralamiento provocado por una seguidilla de allanamientos desplegados en la Villa Hipódromo. Tras su entrega, el sujeto quedó bajo la tutela de la UFI Delitos Especiales, organismo a cargo del expediente. El episodio había provocado un profundo impacto social luego de difundirse registros de una cámara de seguridad que captó el instante exacto en que un rodado huía del sitio tras impactar a la víctima, omitiendo brindarle auxilio. Dichas filmaciones, sumadas a diversos elementos probatorios, resultaron vitales para que el cuerpo fiscal y los efectivos policiales identificaran tanto el coche como al chofer.

En medio de las medidas operativas, los peritos incautaron un Chevrolet Corsa blanco que coincide con la unidad empleada en la maniobra fatal. El vehículo era utilizado por el sospechoso para desempeñarse como conductor de la plataforma Uber mediante el alquiler a una vecina del lugar. Durante los relevamientos se estableció además que el automóvil ostentaba arreglos de reciente factura. Las averiguaciones apuntan a que el implicado intentó modificar un repuesto dañado previo a presentarse ante la Justicia, con el claro propósito de entorpecer su localización y desmarcar el coche del siniestro.

El perfil del sospechoso revela que registraba un conflicto penal previo de fecha cercana. En febrero de este año había recibido una pena de tres años de prisión en ejecución condicional motivada por el delito de abuso sexual contra una menor. Por tratarse de una sanción no efectiva, el individuo estaba obligado a mantener determinadas pautas de comportamiento para conservar la libertad. Aquella resolución judicial podría repercutir directamente en su condición legal actual, aspecto que aguarda la evaluación final de los magistrados.

El cronograma judicial prevé para este viernes la realización de la audiencia de control de detención junto con la formalización de la causa. En ese ámbito formal, la parte acusadora expondrá las evidencias reunidas, precisará la imputación legal provisoria y formulará los pedidos de medidas de restricción pertinentes mientras la causa avanza.

"Tanto la detención del sospechoso como el secuestro del vehículo fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre los fiscales, la Policía de San Juan y el aporte de vecinos, cuya información fue determinante para orientar la pesquisa", remarcaron desde la UFI Delitos Especiales. Mientras tanto, continúan las pericias sobre el Chevrolet Corsa y la recolección de nuevas pruebas para reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho que terminó con la muerte de Cintia Ortega.