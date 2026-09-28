Cristiano Ronaldo permaneció en el banco durante los 90 minutos en la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega. Jorge Jesus explicó que tenía previsto darle minutos, pero el desarrollo del partido hizo que cambiara de decisión.

El entrenador portugués señaló que Ronaldo estaba en condiciones para jugar. Sin embargo, entendió que el encuentro no requería su ingreso durante la segunda parte.

El plan que tenía el entrenador

Jorge Jesus contó que había acordado con Ronaldo que ingresaría durante la última media hora del partido. “Estaba a pensar metê-lo no jogo, talvez por meia hora, mas depois o jogo vai ditando outras coisas”, explicó el entrenador.

El técnico consideró que Gonçalo Ramos estaba teniendo un buen partido y decidió mantenerlo en cancha. Ramos había convertido un gol y también había tenido otro tanto anulado.

Portugal ganó en Noruega

Portugal se impuso 2-1 ante Noruega en Oslo por la segunda jornada de la Liga de Naciones. João Félix y Gonçalo Ramos marcaron los goles del seleccionado portugués, mientras que Erling Haaland convirtió para el conjunto noruego.

Jorge Jesus también explicó que habían pasado solamente tres días desde el partido anterior y que Ronaldo había jugado casi 70 minutos ante Gales. Por ese motivo, consideró que no era conveniente que disputara dos partidos seguidos como titular.

El entrenador dejó además abierta la posibilidad de que Ronaldo vuelva a ser titular en el próximo encuentro. La decisión de no utilizarlo ante Noruega, según explicó, estuvo relacionada con el desarrollo del partido y no con un problema físico.