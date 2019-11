Jorge Jesus reinventa a Flamengo y obtiene un lugar en la historia del club

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador portugués Jorge Jesus arribó a Flamengo en junio de este año y con su filosofía de trabajo reinventó al club carioca, que acumulaba 38 años sin ganar la Copa Libertadores.



El triunfo 2 a 1 ante River en el Monumental de Lima, Perú, en la primera final única del certamen, posicionó a Jesus en la historia grande de Flamengo, una institución muy popular en el mundo que retornó a los primeros planos internacionales a fuerza de goles.



Jorge Jesús, hijo del ex jugador de Sporting de Lisboa Virgolino António de Jesus, se transformó en el segundo entrenador europeo ganador de la Copa Libertadores. El primero fue el yugoslavo Mirko Jozic quien dirigió al Colo Colo campeón de 1991 que en semifinales eliminó al Boca del uruguayo Oscar Tabárez en Santiago en una definición salpicada por incidentes.



Su comienzo como director técnico se produjo en 2008 en el Sporting Braga, pero el reconocimiento y los títulos llegaron con uno de los clubes más populares de Portugal.



La campaña en Benfica de Portugal (2009-2015) resultó extraordinaria con 11 títulos locales en su haber entre Copa de la Liga, Copa de Portugal, la Liga y Supercopa. Durante ese período, Jesús se declaró admirador del juego de un ídolo de River, Pablo Aimar.



En el plano internacional, Jorge Jesús no pudo con la maldición del entrenador húngaro Béla Guttman quien fue despedido en 1962, luego de haber ganado dos veces la Liga de Campeones de Europa, y declaró: "sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años".



El éxito frente a River rompió la racha negativa continental de Jesús. Con Benfica perdió las finales de la Liga de Europa ante Chelsea (2013) y Sevilla (2014) que se acumularon con las seis anteriores de la institución de Lisboa que dieron crédito al fantasma de Guttman.



El arribo de Jesús a Flamengo, luego de su partida de Al-Hilal de Arabia Saudita por orden de un jeque, generó cambios profundos en el club que solía gastar millones en incorporaciones, pero sin resultados. Esta vez mantuvo esa doctrina, con un total de 125 millones de euros, que dotaron al portugués de un plantel con rasgo europeo.



"En mi adolescencia, se decía que los cuatro mejores equipos del mundo eran Real Madrid, Barcelona, Boca y Flamengo. Yo lo escuchaba, creí escuchando eso, y me desafío la oportunidad", dijo el entrenador oriundo de Amadora, Portugal, al canal del "Fla".



Flamengo alcanzó los octavos de final con Abel Braga como entrenador, a duras penas, y el choque ante Emelec de Ecuador, ya con Jesus, lo encontró en jaque con el 2-0 en Quito. La victoria por penales en Río selló el pase sufrido a cuartos, la instancia que reveló al verdadero Flamengo ante Inter de Porto Alegre.



La campaña en el Brasileirao, a un paso de consagrarse campeón, también erigió a un equipo invencible que metió miedo con el 5-0 ante Gremio en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.



Con la premisa de un juego vertical, los equipos de Jorge Jesús intentaron superar al rival imponiendo condiciones. Ante River superaron un escollo difícil y demostraron porqué son los nuevos campeones de América de la mano de un entrenador atento al detalle mínimo.