La Selección de Portugal sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Dinamarca y la ausencia de Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la escena. Después del encuentro, Jorge Jesús fue consultado sobre si el equipo había extrañado al histórico delantero y respondió con una frase contundente.

El partido marcó la primera presentación del seleccionado portugués después del retiro de Cristiano Ronaldo del combinado nacional. La caída generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y reabrió el debate acerca de la influencia que tenía el atacante durante sus 23 años en la Selección.

La respuesta del entrenador portugués

Durante la conferencia de prensa, Jorge Jesús descartó que el resultado estuviera relacionado con la ausencia del delantero. El entrenador reconoció la importancia histórica de Cristiano, pero sostuvo que su salida ya forma parte de una nueva etapa para el seleccionado.

"No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es normal que la gente lo extrañe y no olvide lo que Cris consiguió durante sus 23 años con la Selección", expresó inicialmente.

Sin embargo, después profundizó su respuesta con una frase que llamó la atención. "¿Extrañar? ¿Qué hay que extrañar? Si ya no está disponible para la selección nacional, ¿qué es exactamente lo que extrañamos? Ya no juega, ya no está aquí y ya tomó su decisión sobre su situación", manifestó.

El homenaje a Cristiano Ronaldo

A pesar de la derrota, el histórico futbolista recibió un reconocimiento especial durante el encuentro. Los jugadores portugueses salieron al campo con el número siete en sus camisetas y los hinchas le dedicaron una ovación cuando el reloj marcó ese mismo minuto.

El homenaje reflejó la importancia que tuvo Cristiano para el seleccionado durante más de dos décadas. Su salida abrió una nueva etapa para Portugal, que ahora deberá encontrar alternativas para sostener su protagonismo internacional.

La derrota y el malestar de los hinchas

Jorge Jesús también se refirió a la reacción de algunos simpatizantes que abandonaron el estadio antes de que terminara el partido. El entrenador reconoció que el resultado no estaba dentro de las expectativas del equipo y admitió que no estaban preparados para perder por una diferencia tan amplia.

En cuanto al desarrollo futbolístico, señaló los problemas defensivos como uno de los principales motivos de la caída. Portugal concedió un penal durante la primera mitad y no consiguió contener los ataques de Dinamarca después del descanso.

Portugal sigue como líder de su grupo

Pese al resultado, Portugal continúa en lo más alto del Grupo A4 de la UEFA Nations League, con 12 puntos en cinco partidos. Dinamarca, por su parte, quedó con nueve unidades y buscará acercarse en la clasificación.

El próximo compromiso del seleccionado portugués será frente a Gales, en Cardiff. El equipo de Jorge Jesús intentará recuperarse de la goleada y asegurar el primer puesto de su zona para llegar a los cuartos de final como líder.