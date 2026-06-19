Jorge Leonidas Escudero inspira una muestra colectiva de arte visual en el Carrascal

La obra de Jorge Leonidas Escudero vuelve a ser protagonista de una propuesta artística en San Juan con la llegada de la muestra colectiva “Rastros del decir”, una exposición que reúne a artistas visuales locales que reinterpretan los poemas del reconocido escritor desde una mirada contemporánea.

La iniciativa, impulsada por el colectivo de artistas visuales 18 Mundos y acompañada por el Gobierno de San Juan en el marco de las actividades de la Fundación de San Juan, propone un diálogo entre la palabra escrita y las artes visuales. La muestra se inauguró el 18 de junio a las 19 horas en el Carrascal y podrá visitarse durante dos meses.

La exposición reúne obras inspiradas en distintos poemas de Escudero. Cada artista seleccionó un texto del autor y, con libertad creativa, desarrolló una pieza propia utilizando la técnica que eligió. Las obras tienen una dimensión de 1,50 por 1,50 metros y llevan como título el nombre del poema que motivó su creación.

Uno de los puntos destacados de la propuesta es la obra colectiva “Piedra sensible”, inspirada en el texto homónimo del poeta sanjuanino. Se trata de un mural realizado con mosaicos de 30 por 30 centímetros, donde cada integrante del colectivo aporta su propia interpretación para construir una pieza común.

Además de la producción artística, la muestra contará con el acompañamiento del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan, que aportará material biográfico sobre Escudero y una colección de pines con imágenes relacionadas con la vida del escritor.

La agenda se completará con actividades junto al programa San Juan Escribe, que incluirán lecturas, interpretaciones literarias, presentaciones de bocetos y encuentros con familiares, amigos y personas cercanas al poeta para compartir aspectos de su trayectoria y legado.

Participan de la muestra Agostina Hebilla, Adriana Carbajal, Beatriz Del Bono, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leandro Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay y Silvia Bianco. Como artistas invitados forman parte Daniel De Cilia, Isabel Fernández Laisa, Luciala Riofrío, Mariana Esquivel y Marita Pérez.

Con “Rastros del decir”, la poesía de Jorge Leonidas Escudero encuentra una nueva forma de expresión a través del arte contemporáneo y reafirma su lugar dentro de la identidad cultural sanjuanina.