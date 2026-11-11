La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes y mensajes que todavía requieren tiempo para ser procesados. Así lo expresó monseñor Jorge Lozano, quien destacó dos momentos que lo conmovieron especialmente durante la estadía del Pontífice: su encuentro con personas del Cottolengo y la respuesta multitudinaria de los fieles en las celebraciones religiosas.

El arzobispo de San Juan reconoció que todavía necesita madurar los conceptos expresados por el Papa, aunque aseguró que hay gestos que permanecen presentes en su memoria. Entre ellos, mencionó la decisión de León XIV de detenerse a escuchar las historias de quienes viven en el Cottolengo, pese a que cientos de miles de personas lo esperaban en otros puntos del país.

“Me pareció un gesto de gran delicadeza y una enseñanza. Teniendo cientos de miles de personas que lo esperaban en otros lugares, el Papa se detuvo con aquellos que muchas veces no son tenidos en cuenta”, señaló Lozano.

La segunda imagen que destacó estuvo relacionada con la participación popular en las misas. El religioso describió la emoción de encontrarse con una multitud capaz de compartir una misma fe, cantar en comunidad y, al mismo tiempo, guardar un silencio profundo.

“Esas dos cosas son las que están rebotando en mi corazón de un lado para el otro”, resumió al referirse a los momentos que más lo marcaron.

El desafío de transformar el mensaje en acciones

Más allá de las emociones que dejó la visita, Lozano consideró que las palabras de León XIV representan una responsabilidad para la Iglesia y para el conjunto de la sociedad argentina. En particular, señaló tres grandes ejes que el Pontífice dejó como tarea: la reconciliación y la paz en los vínculos sociales, la atención a la Palabra de Dios y la renovación de la misión evangelizadora.

“Creo que va a ser una señal. El Papa nos ha dejado una tarea enorme en cuanto a la reconciliación y la paz en los vínculos sociales, en prestar atención a la Palabra de Dios para que ilumine nuestra vida y en renovarnos en la tarea misionera”, sostuvo.

Para el arzobispo, el paso siguiente será establecer caminos concretos que permitan llevar esas consignas a la práctica. También remarcó que los planteos del Pontífice no responden solamente a las circunstancias actuales, sino que forman parte de una enseñanza más amplia de la doctrina social de la Iglesia.

En ese sentido, explicó que son principios que se trabajan en las universidades y durante las semanas sociales, con una perspectiva de mediano plazo. Además, expresó su deseo de que los sectores políticos, académicos y científicos puedan incorporar esas enseñanzas a la construcción de la sociedad.

“Ojalá que la clase política, académica y científica, y todos nosotros, podamos ser permeables a estas enseñanzas. Tendremos que seguir insistiendo en ellas para que iluminen la construcción de la sociedad”, afirmó.

La presencia de la Iglesia más allá de los santuarios

Lozano también se refirió al compromiso que implica responder a una convocatoria de semejante magnitud y recordó que la vida religiosa no se expresa únicamente en las grandes celebraciones. En ese sentido, mencionó el trabajo cotidiano que realizan distintas instituciones y organizaciones vinculadas a la Iglesia.

Los Hogares de Cristo, los comedores y los establecimientos educativos fueron algunos de los espacios que puso como ejemplo de esa presencia comunitaria, muchas veces menos visible que la actividad en los santuarios.

Respecto de la participación de los fieles, señaló que la recuperación de la concurrencia después de la pandemia tuvo diferentes ritmos según cada región. En el caso de San Juan, reconoció que inicialmente costó recuperar los niveles anteriores, aunque con el tiempo la gente volvió a acercarse.

El recuerdo de Juan Pablo II y las diferencias entre ambas visitas

La experiencia de León XIV también llevó a Lozano a recordar la visita de Juan Pablo II a la Argentina. El arzobispo contó que participó de aquella experiencia en dos momentos diferentes: en 1982, cuando era diácono, y en 1987, cuando llevaba cinco años como sacerdote.

En aquella oportunidad colaboró con el equipo encargado de recibir a las delegaciones de jóvenes que llegaban desde distintos puntos del exterior del país. Por eso, recordó que vivió aquella visita con mucha intensidad.

Sin embargo, advirtió que resulta difícil establecer comparaciones directas entre ambos acontecimientos debido a los diferentes contextos históricos. En 1987, Argentina atravesaba una etapa cercana a la recuperación democrática y todavía tenía muy presentes las heridas de la Guerra de Malvinas y la violencia política de la última dictadura militar.

Además, explicó que aquella visita tuvo una duración mayor porque la Iglesia católica volvía a protagonizar celebraciones multitudinarias sin los controles que habían existido durante los años anteriores.

Sobre la posibilidad de mantener un encuentro privado con León XIV, Lozano aclaró que los obispos no tuvieron tiempo para una audiencia individual debido a la intensa agenda del Pontífice. De todos modos, recordó que un mes antes había mantenido media hora de diálogo con él en el Vaticano.

El arzobispo también precisó que las dos audiencias privadas previstas durante la visita fueron con las autoridades nacionales y con víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes.

Finalmente, Lozano dedicó un mensaje a la comunidad sanjuanina, que siguió desde la provincia las distintas actividades del Papa en el país. “Un cariño a todos los sanjuaninos, que los tuvimos en el corazón aquí, delante de la Virgen de Luján”, expresó.