La familia de Lionel Messi recibió una noticia alentadora en medio del Mundial 2026: Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, fue dado de alta luego de permanecer varios días internado bajo observación médica.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien confirmó que el padre del futbolista abandonó el centro asistencial y continuará su recuperación acompañado por sus seres queridos.

De esta manera, se puso fin a varios días de incertidumbre en el entorno familiar, ya que su estado de salud había generado preocupación y requerido un seguimiento médico constante.

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, tras recibir el alta Jorge Messi regresó a Rosario, donde seguirá con el proceso de recuperación fuera del ámbito hospitalario.

La situación había tomado relevancia pública en los últimos días, en medio de la circulación de versiones falsas sobre su estado de salud. Ante esto, la familia había salido a aclarar el cuadro para llevar tranquilidad y desmentir rumores.

La evolución favorable llega en un momento especial para Lionel Messi, quien disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina y había atravesado días sensibles a nivel personal mientras seguía a distancia la situación de su padre.

En paralelo, el capitán albiceleste continúa enfocado en la competencia internacional, donde viene de ser una de las figuras en el triunfo ante Austria, resultado que aseguró la clasificación del seleccionado argentino a los 16avos de final.