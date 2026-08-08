Jorge Messi: la historia detrás del genio que cambió el fútbol

El mayor astro del fútbol mundial se vistió de luto tras confirmarse la partida de Jorge Messi, papá de Lionel Más allá de las cifras y los trofeos, la historia del capitán argentino jamás se podría explicar sin la figura de su padre, guía incondicional y arquitecto en las sombras del talento más grande de todos los tiempos.

Desde los potreros de Rosario hasta la cumbre de la gloria en Catar, la trayectoria de Messi estuvo precedida por el esfuerzo de una familia obrera. Jorge, un trabajador metalúrgico, no solo vio el talento de su hijo antes que nadie, sino que asumió la batalla más dura de su vida cuando el diagnóstico de hormona de crecimiento amenazó con apagar el sueño familiar.

Aquel histórico viaje a Barcelona

A comienzos del milenio, la crisis argentina exigía respuestas audaces. Jorge tomó la decisión más arriesgada: cruzar el Atlántico con las maletas llenas de incertidumbre para buscar en España el tratamiento médico que Newell's y River no pudieron financiar. Aquel contrato firmado en una servilleta en el año 2000 no fue solo un acuerdo deportivo, sino la apuesta definitiva de un padre por el futuro de su hijo.

La última foto familiar que Lionel posteó en su cuenta de Instagram.

Durante los primeros años en Cataluña, la nostalgia apretó con fuerza. Mientras parte de la familia regresaba a Rosario, Jorge permaneció firme junto al joven Messi, conteniéndolo en las tardes de lágrimas y dolor por la lejanía. Fue el escudo protector que absorbió la presión de los medios, permitiendo que el joven prodigio solo pensara en la pelota.

En el plano profesional, Jorge asumió el rol de representante. Gestionó contratos históricos, blindó la marca personal de su hijo y manejó las tensiones corporativas con la serenidad de un mentor y la firmeza de un protector.

De las críticas a la gloria mundial

La relación entre ambos también atravesó tempestades públicas. Las dolorosas finales perdidas con la Selección Argentina y los duros cuestionamientos mediáticos afectaron profundamente a la familia. Sin embargo, en cada renuncia temporal y en cada regreso triunfal, el abrazo con su padre en la intimidad de los camarines fue la constante revitalizadora para la pulga.

El destino les reservaba una recompensa dorada. En diciembre de 2022, Jorge presenció desde el palco del Estadio Lusail el momento cúspide: la consagración del 10 como campeón del mundo. Aquella imagen de ambos celebrando con lágrimas en los ojos simbolizó la victoria de un proyecto de vida compartido durante más de tres décadas.

La partida de Jorge deja un vacío irreparable en el entorno del ídolo rosarino. Sin embargo, el legado de su padre vive en cada jugada, en la humildad que caracteriza al astro dentro de la cancha y en la convicción de que el talento sin contención familiar nunca habría alcanzado la eternidad.