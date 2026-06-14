KANSAS CITY, Estados Unidos. Mientras Lionel Messi, Lionel Scaloni y las grandes figuras de la Selección Argentina acaparan flashes y titulares, existe un grupo de personas que trabaja lejos de las cámaras para que todo funcione a la perfección. Entre ellas aparece un nombre conocido para los sanjuaninos: Jorge Miadosqui.

El dirigente, histórico referente del Club Atlético San Martín y hombre de confianza de la AFA, ocupa desde hace años un lugar clave dentro de la estructura de las selecciones nacionales. Su tarea es tan silenciosa como indispensable: coordinar cada detalle para que los futbolistas y el cuerpo técnico solo tengan que concentrarse en jugar.

En tiempos donde la Selección Argentina es considerada una de las más exitosas de la historia, Miadosqui forma parte de ese engranaje que sostiene el funcionamiento diario del equipo campeón del mundo.

El hombre que está detrás de toda la logística

Cuando la Selección viaja, entrena o se concentra, hay una enorme maquinaria trabajando detrás.

Bajo la órbita de Miadosqui se coordinan cuestiones tan diversas como los vuelos, los traslados internos, el alojamiento, la alimentación, la seguridad, los requerimientos operativos y cada necesidad que pueda surgir durante una competencia internacional.

Se trata de un trabajo permanente que involucra a decenas de personas. Según explicó el propio dirigente, la estructura de trabajo vinculada a las selecciones nacionales reúne a varias decenas de colaboradores que garantizan el funcionamiento de todas las áreas.

Cada entrenamiento, conferencia de prensa, traslado al estadio o concentración tiene detrás una planificación minuciosa que comienza meses antes.

De San Martín de San Juan a la Selección Argentina

La historia de Miadosqui en el fútbol argentino comenzó mucho antes de la llegada de Lionel Scaloni.

Su nombre está estrechamente ligado a San Martín de San Juan, institución que presidió durante distintos períodos, incluido el actual, y con la que logró importantes hitos deportivos. Desde allí fue ganando protagonismo en la dirigencia nacional hasta convertirse en una figura de peso dentro de la AFA.

En agosto de 2016 fue designado Secretario de Selecciones Nacionales por la Asociación del Fútbol Argentino, una función que lo colocó en el corazón mismo de la organización de los equipos nacionales.

Le tocó atravesar momentos complejos, cambios de entrenadores, eliminatorias difíciles y procesos de reconstrucción. También fue parte del camino que desembocó en la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

“Nunca imaginé llegar a este lugar”

Durante la cobertura mundialista en Kansas City, Diario Huarpe pudo conversar con el dirigente sanjuanino mientras supervisaba detalles en el contexto de un entrenamiento abierto a la prensa.

La pregunta fue simple:

—¿Te imaginaste alguna vez estar en este lugar?

La respuesta lo emocionó.

“Nunca imaginé cuando comencé estar en el lugar donde hoy me encuentro, con esta Selección tan exitosa”.

La frase resume una trayectoria construida lejos de los reflectores. Porque mientras las cámaras apuntan a los campeones, hay dirigentes que trabajan en silencio para que cada pieza encaje.

Y entre ellos aparece un sanjuanino que, desde hace años, forma parte de la cocina interna de uno de los equipos más admirados del planeta.

Quizás su nombre no figure en las estadísticas ni aparezca en las fotos de los festejos. Pero cuando la Selección Argentina llega a destino, encuentra su hotel, tiene su colectivo listo, su comida preparada y cada detalle resuelto, hay una parte importante de ese trabajo que lleva la firma de Jorge Miadosqui.