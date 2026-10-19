Jorge Miadosqui no se presentará en las elecciones de San Martín

Jorge Miadosqui anunció este domingo 18 de octubre que no se presentará en las próximas elecciones de San Martín de San Juan y que se alejará de la conducción dirigencial de la institución. La decisión se conoció después del empate 1-1 ante Temperley, por la Primera Nacional, en una jornada marcada por la frustración deportiva y los reclamos de los hinchas en el estadio Hilario Sánchez.

El dirigente realizó el anuncio al borde de las lágrimas, luego de un encuentro en el que el Verdinegro no logró acercarse a los puestos de clasificación al Reducido. Su determinación también abrió un nuevo escenario institucional, a nueve días de la asamblea convocada para renovar las autoridades del club.

La Asamblea General Ordinaria se realizará el martes 27 de octubre en la sede social de San Martín, ubicada en Mendoza Norte 1164, en Capital. Entre los puntos previstos en el orden del día figuran la elección de la Comisión Directiva y el tratamiento de la memoria, el balance y otros asuntos administrativos correspondientes al último ejercicio.

Hasta el momento de la convocatoria, no había confirmaciones públicas sobre las candidaturas ni sobre la continuidad de Miadosqui al frente de la institución. Su anuncio modifica el panorama de cara a la renovación de autoridades y deja abierto el interrogante sobre quiénes asumirán la conducción del club.

En septiembre, el propio presidente había invitado a otros dirigentes a involucrarse en la vida institucional de San Martín. “El que quiera venir a trabajar con el club, que lo haga. Tiene una oportunidad importante. Se termina un mandato y ojalá pueda venir más gente a ayudarnos”, había expresado en declaraciones radiales.

Un cierre deportivo con la clasificación en juego

La decisión de Miadosqui se conoció en un momento complejo para el equipo sanjuanino. El empate ante Temperley dejó a San Martín con 47 puntos en la Zona B de la Primera Nacional, fuera de los ocho puestos de clasificación al Reducido.

Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de acceso a esa instancia, suma 48 unidades. Con dos partidos pendientes para finalizar la fase regular, el conjunto verdinegro deberá buscar los puntos necesarios para mantener sus posibilidades de clasificación.

La próxima presentación será ante Nueva Chicago, en Mataderos. Mientras el equipo afronta el tramo final del campeonato, la institución deberá avanzar con el proceso electoral que definirá su conducción para el próximo período, ahora sin Miadosqui como candidato a continuar al frente del club.