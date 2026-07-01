Luego del éxito que tuvo su iniciativa para participar de reuniones durante el Mundial 2026, Jorge Porcel Jr. volvió a sorprender con una nueva propuesta gastronómica y de entretenimiento. Esta vez, el hijo del recordado humorista lanzó un "locrazo patrio" para celebrar el Día de la Independencia con comida típica, humor y temática mundialista.

A través de sus redes sociales, Porcel Jr. presentó la iniciativa con una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece vestido con un sombrero de gaucho, la camiseta de la Selección argentina y un mate en la mano.

"Locrazo patrio mundialero. Pasamos a octavos y la presencia de Jorge Porcel Junior", escribió en la publicación con la que promocionó el nuevo servicio.

Jorge Porcel Junior ofrece su locro mundialero (Foto: captura Instagram/jorgeporceljunior)

Además, invitó a quienes quieran contratarlo a organizar una celebración especial antes del feriado del 9 de Julio. "Antes del 11, hacé la previa del Mundial más larga del mundo a risa pura. Temática entre el 9 de Julio y el Mundial", expresó junto a un número de contacto.

Según informaron desde la producción que organiza la propuesta, el menú contempla dos opciones de entrada: empanadas o una picada acompañada con vino, además de un plato principal de locro. A eso se suma la presencia de Jorge Porcel Jr., quien ofrece un show de humor para animar la reunión.

Cuánto cuesta contratar a Jorge Porcel Jr.

Después de la repercusión que alcanzó su propuesta para animar asados durante el Mundial, la producción confirmó que el nuevo servicio tendrá un valor superior.

Aunque no difundieron una cifra exacta, explicaron que el precio supera el de la propuesta anterior, que oscilaba entre 200.000 y 250.000 pesos, debido a que el propio Porcel Jr. decidió actualizar la tarifa.

En diálogo con TN Show, el humorista contó que la respuesta del público superó todas las expectativas.

"En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos", aseguró.

Según explicó, recibió consultas desde distintos puntos del país, entre ellos Pinamar, Rosario, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.

"Nos dimos cuenta de qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio, el mejor entretenimiento y también dar un poco de alegría a la gente que tanto lo necesita en este momento", expresó.

Luciana, productora de la iniciativa, señaló que los valores pueden variar de acuerdo con la distancia y la logística necesaria para el traslado.

Además, recordó que Jorge Porcel Jr. suele adaptar sus honorarios según las posibilidades de cada cliente. "Él sabe que estamos en un momento de crisis y llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia. También depende de dónde sea el evento y de si le envían un vehículo para el traslado", explicó.