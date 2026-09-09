Jorge Rial destapó cómo Tinelli censura gente para ocultar sus escándalos

El conflicto de años entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Luego de un fuerte enojo por la no emisión inicial de sus palabras en el programa SQP, situación que el periodista atribuyó a un blindaje sobre el ex gerente de programación de América TV y que la panelista Yanina Latorre justificó por problemas de tiempo, el informe con los descargos finalmente se puso al aire en la pantalla chica.

En las imágenes grabadas, Rial se desligó de cualquier vínculo afectivo con el conductor y definió la relación en términos tajantes: “Nunca fue amigo mío. Los amigos no traicionan a los amigos. Marcelo tiene un gen de traición muy grande y lo sabe todo el ambiente”.

Durante el descargo, el conductor rememoró uno de los pasajes más dramáticos de su vida personal, vinculado al problema de salud que sufrió en el exterior y el tratamiento periodístico que le dieron a su entorno familiar en el canal: “En este mismo canal (América TV), después de que yo tuve el infarto llevaron a mi hija durante tres días a hablar barbaridades. Una chica que tiene problemas. Sin embargo, no dudaron en exponerla. Marcelo Tinelli en ese momento era gerente de Programación del canal, estaba chocando el canal”.

A su vez, reprochó la falta de empatía del histórico presentador y el manejo interno con los equipos de producción durante aquella etapa de alta medición: “No tuvo ni la delicadeza de llamarme y al menos decirme: ‘Che, no puedo hacer nada’. Todo lo contrario: hacía una cosa y después decía: ‘Matenlo a Rial’. Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: ‘Denle un aplauso, porque hizo unos números maravillosos’ y mandó a brindar por la explotación de mi hija”.

Para concluir el ataque, remarcó las diferencias éticas al momento de abordar la intimidad de ambos y acusó al empresario de ejercer presiones directas sobre los comunicadores del medio: “Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas, al contrario, cuando tuvo algún problema yo lo cubrí. Cuando fue el avión al sur, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que Marcelo –espero que esto salga- es uno de los tipos que más aprieta para que no hablen de él”.

A modo de cierre, dejó en claro su postura de confrontación abierta y sin subordinación: “Yo me le planto, yo soy un par, no soy empleado de él. Lo que hizo fue decisión de él. Lo cuento porque parece el buenito, la víctima. No es el buenito ni la víctima”.