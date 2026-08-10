Jorge Rial se encuentra nuevamente en pareja tras haber confirmado su separación de la escritora María del Mar Ramón hace cuatro meses. La información sobre este presente sentimental fue detallada por Fernanda Iglesias quien identificó a la mujer como Lucía Alsogaray. La joven profesional se desempeña como médica y posee una especialización que coincide con los intereses personales del conductor televisivo.

Según relató la panelista "Se llama Lucía Alsogaray, es médica pero tiene un costado que a Jorge le encanta: es sommelier de habanos. Ella y su mamá regentean la casa del habano en la argentina, ubicada en Palermo". Esta actividad comercial fue iniciada por la madre de Alsogaray hace 30 años y actualmente ambas dirigen el establecimiento.

El primer acercamiento entre ambos ocurrió a comienzos de año cuando Rial todavía mantenía su anterior relación de tres años. Iglesias explicó que "Jorge la entrevistó para Carnaval Stream en Enero. Le hicieron una nota con Viviana Canosa pero en ese momento, él estaba todavía en pareja con la escritora colombiana".

La relación se habría consolidado a partir del interés compartido por los productos de tabaco dado que el periodista suele participar en los eventos organizados en el local de Alsogaray. Aunque se habían difundido imágenes previas de la pareja hasta el momento Jorge Rial no ha realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir el vínculo.