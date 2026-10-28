Jorge Rial analizó el panorama del programa tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de la conducción de Intrusos. El periodista, que estuvo al frente del ciclo durante casi 20 años, siempre tuvo ojo para elegir a las personas que podían sucederlo y suele dar su opinión cada vez que el envío atraviesa un recambio en la pantalla.

Al ser consultado por el equipo de Puro Show sobre quiénes podrían tomar la posta, el conductor descolocó a todos con una propuesta que nadie esperaba. Jorge Rial arriesgó el nombre de su actual compañera de stream, Viviana Canosa, y declaró: "Hay varios que podrían ir. Viviana Canosa es una buena... no sé si puede entrar al canal porque tiene muchos quilombos pero yo la llamaría, ojo".

La elección del nombre de Viviana Canosa resultó muy llamativa, especialmente porque desde hace años que ella elige otro rubro periodístico. En la lista de nombres, Jorge Rial también apostó por Marina Calabró e incluso por Flor de la V: "Creo que ahora ella lo hace muy bien. Quizás en su momento no estaba lista para Intrusos pero ahora creo que sí".

Por otro lado, la sorpresa fue mayor cuando le preguntaron si no buscaría a Luis Ventura para ese rol, opción que descartó sin dudar. Al referirse a su excompañero de ciclo, remarcó: "No. Ya está. Creo, sin desmerecerlo, que es un buen acompañante. Con Marina Calabró lo hace muy bien".