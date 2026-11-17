La tensión en la televisión argentina escaló al máximo luego de que Jorge Rial lanzara una dura acusación contra Laura Ubfal vinculada a Ángel de Brito en América TV. En una nueva emisión de su ciclo Ensalada Rusa, el conductor expuso los supuestos movimientos internos de la periodista en el canal tras el revuelo generado por la venta de la productora Mandarina Contenidos.

El conflicto comenzó días atrás cuando Rial afirmó que Ubfal había ido a llorar ante las autoridades de América para garantizar su puesto laboral en la emisora. Ante esas declaraciones, la panelista desmintió los dichos de manera tajante y aseguró: "Cree que tiene información pero la única ensalada rusa que vende es la del menú", lo que provocó una inmediata y furiosa reacción del periodista.

Lejos de retroceder, Rial redobló la apuesta y reveló detalles de lo que habría ocurrido en los pasillos de la señal. "Siempre fuiste parte de la escenografía de todos lo programas... Si querés, cuento detalles: subiste al tercer piso porque no aguantabas más a Ángel y lo definiste como un dictador", disparó sin filtros contra su colega durante la transmisión.

Además, el conductor profundizó sobre las supuestas quejas del equipo hacia el liderazgo del presentador de LAM y de su producción. "Vos y algunos compañeros lo acusan a él y a una de sus productoras de no dejarlos dar notas para otros canales. Diste el ejemplo de Karina Iavícoli, que habló de Chiche Gelblung en otro programa y según vos, la cag... a pedos", relató con seguridad sobre sus fuentes.

Para cerrar su descargo contra la periodista, Rial minimizó su relevancia dentro del conflicto empresarial y mediático que atraviesa el canal. "Y no cuento más Laura porque no sos importante en esta historia", sentenció el comunicador, dejando en claro que el foco principal de sus revelaciones apunta hacia otros sectores de la industria televisiva.

Este fuerte cruce se enmarca en el éxito de Ensalada Rusa, el proyecto con el que Rial revolucionó el ambiente del espectáculo al acumular 1500000 de visualizaciones en apenas dos semanas. En sus entregas, el conductor ventiló las internas por el traspaso de Mandarina al Grupo Octubre, detallando negociaciones, reclamos y supuestas traiciones que también salpicaron a figuras como Yanina Latorre y Mariana Fabbiani.