Jorge Rial mostró la comida que Yanina Latorre se robó del VIP del Papa

La misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, terminó con una fuerte controversia entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista apuntó directamente contra la conductora luego de ver una de sus historias en Instagram y la acusó de haberse llevado sándwiches del sector exclusivo destinado a las personalidades del espectáculo.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre compartió una fotografía donde se veía una medialuna rellena de jamón y queso junto a su cartera. Al ver esta imagen del catering dentro del área VIP, Jorge Rial decidió replicarla en sus propias redes sociales y acompañarla con un comentario explosivo para criticar el trato que recibieron los famosos durante la celebración religiosa.

El periodista no dudó en cuestionar el beneficio de los invitados mientras la gente común sufría para acercarse al lugar. Con frases duras y capturas de pantalla, el conductor aseguró que los famosos se llevaban la comida del evento, lo que desató un entredicho mediatico que sumó la reacción de otras figuras como Zulemita Menem.

Antes de este cruce, la propia conductora habia explicado en su programa de radio cómo fue su llegada al evento tras ser invitada por Jorge Macri y Belen Ludueña. En su relato, ella detalló que habia salones preparados con agua, café y un brunch para los trescientos convocados, destacando la organizacion previa que luego termino generando esta inesperada polemica publica.