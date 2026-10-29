¿Jorge Rial puede volver a Intrusos? La firme respuesta del conductor

La salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a fin de año confirmó que la dupla dejará de trabajar junta. Ante esta situación la incógnita principal se centra en quiénes tomarán las riendas de Intrusos. Una de las alternativas es que la emisora se incline por uno de ellos dos pero la danza de nombres ya comenzó.

Entre los candidatos apareció la posibilidad de Jorge Rial, el histórico conductor de la emisión. Marina Calabró contó en Primicias Ya que le consultó al respecto y él le respondió que está listo para tomar el programa en el año 2028. Cuando le preguntó el motivo, le dijo que el año 2027 es un período electoral y quiere estar totalmente enfocado en esa cobertura.

Instantes después el periodista le envió otro mensaje para aclarar que su afirmación era solo una broma. Por otra parte al ser consultado sobre el tema en Puro Show contestó: "Yo estoy acá bárbaro, estoy renovando el contrato ahora", marcando su continuidad en Argenzuela por la pantalla de C5N.

Para dejar en claro su postura final sobre el proyecto el conductor agregó: "Además es un año político, lo que me voy a divertir. Nadé tanto para morirme en la orilla, no; ahora vamos a dar pelea hasta el último minuto". De esta manera el presentador cerró la puerta a un retorno al clásico ciclo de espectáculos.