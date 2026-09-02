Jorge Rial reveló cómo De Paul le "lavó la cabeza" a Tini cotra su familia

Las versiones sobre el distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, continúan sumando opiniones dentro de la farándula. En esta oportunidad, Jorge Rial irrumpió en el escenario mediático al dar su postura sobre el supuesto choque patrimonial y añadir a Rodrigo De Paul como un factor determinante dentro de la disputa familiar.

El presentador de Argenzuela habló tras su regreso de México, donde compartió días de descanso con Lucía Alsogaray, su supuesta pareja. Al ser abordado por un cronista de LAM, el comunicador abordó las consultas sobre los rumores que señalan que el productor manejaría la totalidad de los ingresos financieros de la artista.

Frente al interrogante de Fede Flowers, Rial aclaró que seguía el tema de forma parcial, aunque confirmó que tenía reportes sobre el asunto. "Lo leo por arriba, que Alejandro tendría el control absoluto de la guita de Tini", manifestó. A partir de esa afirmación, cuestionó la mezcla de finanzas y vínculos sanguíneos: "No me gustan ese tipo de relaciones donde le meten a tu papá o a tu hijo". Pese a su observación, expresó una expectativa favorable sobre el desenlace del asunto: "Espero que se arregle".

Más allá de sus palabras sobre el manejo económico, el periodista profundizó su lectura del conflicto e incluyó a la expareja de la joven. Según su planteo, el futbolista habría incidido en la postura de la cantante respecto a la administración de sus bienes.

"Creo que De Paul tuvo mucho que ver", aseveró ante los micrófonos del programa de espectáculos. Luego, al fundamentar su posición sobre cómo el deportista habría llevado a la intérprete a revisar el trato con su padre, concluyó: "Le llenó la cabeza y fue por eso". De este modo, la lectura del conductor añadió un elemento decisivo a la controversia que envuelve al entorno de la familia Stoessel.