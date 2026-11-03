Jorge Rial reveló cómo engañaron a Yanina Latorre y la dejaron sin trabajo

En su programa de streaming Somos Ensalada Rusa, Jorge Rial analizó la fuerte tensión desatada entre América y El Nueve a raíz del anuncio de que el Grupo Octubre de Víctor Santamaría compró la productora Mandarina y nombró a su antiguo dueño, Mariano Chiade, como Director Ejecutivo Integral de El Nueve. En este contexto de revuelo mediático, el histórico conductor se tomó un tiempo para darle una clara indicación a Yanina Latorre sobre cómo actuar ante este nuevo escenario.

Antes de aconsejar a la conductora de SQP, Jorge Rial detalló el trasfondo del cruce entre Mariano Chiade y las autoridades de América TV. Según relató el periodista, Juan Cruz Ávila convocó a su oficina al dueño de Mandarina para consultarle directamente sobre los rumores de operación que circulaban en el ambiente. “Según me cuentan, Juan Cruz Ávila lo llama a Chiade a su oficina porque ya estaban los rumores de la venta. Sentado frente Ávila, empiezan a charlar y Chiade dice ‘Sí, hay algo, pero todavía no hay nada concreto’”, relató Rial.

Esta situación desató un fuerte enojo en la cúpula de América, ya que consideran el movimiento como una falta de lealtad. “De golpe, el teléfono de Juan Cruz Ávila empieza a mandarle alertas, y delante de Chiade lee Juan Cruz que ya se había hecho la venta. ¡Ya se había hecho la venta! Obviamente fue un quilombo. La mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera (sin consultar) porque Mandarina, digamos todo, se termina de conformar en América, cuando América le abre las puertas”, agregó el conductor de Somos Ensalada Rusa, recordando que la productora pasó de tener un único formato como LAM a abastecer a la grilla con 4 ciclos, sumando a SQP, DDM y BTV.

El análisis también se centró en las complicaciones que afrontará Víctor Santamaría tras la adquisición. Jorge Rial sostuvo que la jugada genera ruido interno en El Nueve, incorpora a una figura que no despierta simpatías generalizadas como Mariano Chiade y desata la furia de Daniel Vila, directivo a quien conoce tras compartir 20 años de labor conjunta. El conductor advirtió que este tipo de acciones suelen tener costos a futuro en el medio. Rial remarcó que “se enfrenta a la ira de Daniel Vila, que la conozco, la he recibido, la he tenido, y lo conozco muy bien de 20 años laburando juntos y sé cómo se calienta Daniel Vila. Y este tipo de traiciones se pagan, en algún momento se pagan”.

Finalmente, Jorge Rial especuló sobre las decisiones que tomarán las distintas figuras de los programas afectados. “Vamos a ver ahora cuál es la actitud de De Brito. Calculo que se irá con Chiade, no lo sé. Yanina, repito que, para mí, sí la franelean un poco y le ponen la tarasca...”, dijo el conductor antes de lanzar su recomendación. “Si yo fuera Yanina, me quedaría, no me iría a El Nueve. Y Mariana Fabbiani, la verdad, es lo que menos importa en toda esta ecuación. Creo que nadie la quiere, ni El Nueve, ni América”, cerró el creador de Intrusos sobre el futuro de los involucrados.