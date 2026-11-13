Jorge Rial reveló cómo traicionaron a Marcelo Tinelli y hay problemas

La noticia del desembarco de Santiago del Moro al frente del Bailando con las Estrellas en Telefe cayó como un balde de agua fría para Marcelo Tinelli, mientras Jorge Rial expuso los detalles del conflicto. El histórico animador asegura desde 2024 que produce su propia versión del certamen para festejar los 20 años del ciclo en la pantalla chica.

En ese contexto, Jorge Rial criticó duramente los intentos de Marcelo Tinelli por adaptarse al streaming en busca de un público joven. El periodista afirmó “Somos grandes, Marcelo, no estamos ya para hacer eso” y señaló que el conductor está buscando su lugar en el mundo sin lograr encontrarle la vuelta todavía.

Además, Jorge Rial contó que el paso por el streaming Carnaval quedó trunco por un problema con el socio Scaglione, actual dueño de Telefe, quien lo quiere matar. Según el conductor, Marcelo Tinelli pretende volver a la televisión abierta porque su carrera está en baja y es el ámbito donde cree poder rearmarse.

El plan de regreso tenía el aval de su colaborador Chato Prada, quien le prometió el horario central de la noche aprovechando la salida de la productora Mandarina de América. Sin embargo, el anuncio de Santiago del Moro arruinó sus planes y provocó que pegara un portazo en El Nueve.

Ante esta situación, Marcelo Tinelli encaró a los directivos de América, que son los mismos dueños de Telefe, y les hizo una escena de celos reclamando que el formato le pertenece. El conductor expresó con bronca “Me traicionaron” y aseguró “Ustedes me pusieron a Del Moro para cagarme la vuelta a la televisión”.

Por último, Jorge Rial explicó que el retorno no iba a ser con el certamen de baile debido al fracaso rotundo anterior, donde el canal perdió una fortuna, y a los altos costos económicos. Los directivos le pidieron hacer un ciclo de humor similar al viejo VideoMatch en la medianoche, pero el animador sigue pidiendo cifras como un jeque aunque devuelve como un mendigo.