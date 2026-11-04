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Cultura > Fuerte

Jorge Rial reveló la oscura verdad de las colectas de Santi Maratea

Jorge Rial cuestionó las colectas de Santiago Maratea tras el tenso cruce en PH Podemos Hablar que encendió todas las alarmas.

POR REDACCIÓN

Jorge Rial opinó sobre la fuerte polémica con Santiago Maratea.

El escándalo generado tras el cruce entre Santiago Maratea y China Ansa en el programa PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, continúa sumando repercusiones. La insistencia de la periodista sobre la colecta para un refugio de perros en Adrogué y la reaparición de la denunciante volvieron a colocar las campañas del influencer bajo la lupa de la opinión pública.

En este marco, Jorge Rial expresó su contundente visión sobre el asunto durante la emisión de Intrusos y criticó la manera en que el joven gestiona las donaciones recibidas. El conductor sostuvo que "en las colectas que hizo siempre queda un remanente que nadie sabe a dónde va" y recordó que "él al principio decía: ‘me compro una carterita’, ‘me compro zapatitos, porque es como un laburo y el esfuerzo’".

Sin embargo, el periodista remarcó que con el tiempo la dinámica cambió y denunció que "después se transformó en algo más oscuro: lo de Independiente, de la elefanta, lo del refugio, empezaron a dar cosas muy extrañas y él, en vez de explicarlo con tranquilidad… lo del sábado fue un espanto".

Para finalizar, el presentador repudió el modo en que el ciclo abordó el cruce y concluyó afirmando que "fue vergonzante, los mismos que después se escapan y putean contra los programas de chimentos. Hoy es un programa de chimentos y lo llevan a propósito".

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