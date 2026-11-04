Jorge Rial reveló la oscura verdad de las colectas de Santi Maratea

El escándalo generado tras el cruce entre Santiago Maratea y China Ansa en el programa PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, continúa sumando repercusiones. La insistencia de la periodista sobre la colecta para un refugio de perros en Adrogué y la reaparición de la denunciante volvieron a colocar las campañas del influencer bajo la lupa de la opinión pública.

En este marco, Jorge Rial expresó su contundente visión sobre el asunto durante la emisión de Intrusos y criticó la manera en que el joven gestiona las donaciones recibidas. El conductor sostuvo que "en las colectas que hizo siempre queda un remanente que nadie sabe a dónde va" y recordó que "él al principio decía: ‘me compro una carterita’, ‘me compro zapatitos, porque es como un laburo y el esfuerzo’".

Sin embargo, el periodista remarcó que con el tiempo la dinámica cambió y denunció que "después se transformó en algo más oscuro: lo de Independiente, de la elefanta, lo del refugio, empezaron a dar cosas muy extrañas y él, en vez de explicarlo con tranquilidad… lo del sábado fue un espanto".

Para finalizar, el presentador repudió el modo en que el ciclo abordó el cruce y concluyó afirmando que "fue vergonzante, los mismos que después se escapan y putean contra los programas de chimentos. Hoy es un programa de chimentos y lo llevan a propósito".