Jorge Rial anunció su salida de Carnaval Stream y explicó que adelantó su partida por razones personales. El conductor comunicó la decisión el martes por la noche a través de una historia de Instagram, donde aclaró que su salida estaba prevista para fines de octubre y que el cambio de fecha había sido acordado previamente con las autoridades del canal.

“Estaba prevista para fines de octubre y, por razones personales, la adelanté unos días”, escribió el periodista al responder las consultas de sus seguidores sobre su alejamiento.

De esta manera, Rial buscó despejar las dudas sobre su salida y aclaró que no se trató de una decisión inesperada. Según explicó, el tema ya había sido hablado con los directivos de la señal.

La posibilidad de regresar en 2027

En el mismo mensaje, el conductor dejó abierta la posibilidad de volver a formar parte del proyecto el próximo año. “Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté dos años. Orgulloso de formar parte de este equipo”, expresó.

Aunque no brindó detalles sobre una fecha concreta ni sobre las condiciones de un eventual regreso, sus palabras dejaron abierta la puerta para una nueva etapa en el canal durante 2027. Por el momento, no se anunciaron precisiones sobre cómo quedará su participación en la programación.

Su paso por el canal de streaming

Carnaval Stream comenzó sus transmisiones en junio de 2025 y Rial formó parte del proyecto desde sus inicios. Con el tiempo, la señal sumó a otras figuras del periodismo y el espectáculo, entre ellas Alejandro Fantino, Viviana Canosa y Fabián Doman.

Rial compartió con ellos el ciclo Cónclave, un espacio dedicado al análisis de la actualidad política argentina y a las controversias que marcaron la agenda nacional.

Su salida se suma a la de Fantino, quien dejó el canal en junio de 2026 para realizar una cobertura vinculada con el Mundial para otro medio de comunicación.

Por ahora, el periodista no dio más detalles sobre sus próximos proyectos profesionales. Su mensaje se centró en explicar los motivos personales de la partida anticipada, destacar su vínculo con el equipo y dejar abierta la posibilidad de volver a Carnaval Stream el año próximo.