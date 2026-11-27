La Fiesta Nacional de Santa Lucía ya tiene confirmados sus principales artistas para la edición 2026. El intendente del departamento, Juan José Orrego, anunció que Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Carlos Baute y Los Totoras serán parte de la programación que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de diciembre en la plaza departamental.

La celebración tendrá tres jornadas con propuestas musicales para distintos públicos y combinará la presencia de figuras nacionales con artistas locales y emergentes. Según explicó Orrego, el objetivo es mantener el carácter familiar de la fiesta y generar un espacio de encuentro para los vecinos y visitantes.

La primera noche, el viernes 11 de diciembre, tendrá como figura central a Jorge Rojas. El cantante regresará a San Juan para presentarse en el escenario mayor, en una jornada que también contará con otros espectáculos musicales.

El sábado 12 será el turno de Luciano Pereyra, quien encabezará la segunda noche. La programación incluirá además una grilla de artistas locales, con especial participación de músicos del departamento y otros referentes de la escena provincial.

El cierre será el domingo 13, con una doble propuesta artística. Primero se presentará Carlos Baute, quien regresará a San Juan después de más de 12 años, y posteriormente Los Totoras estarán a cargo del espectáculo de cierre.

Orrego destacó la convocatoria de los artistas y señaló que la intención es que la celebración reúna a distintas generaciones. También adelantó que funcionará un escenario joven, pensado para artistas emergentes y con una dinámica propia, además del escenario principal.

Emprendedores y actividades religiosas

La programación de la fiesta estará acompañada por otras actividades vinculadas con la identidad del departamento. El intendente mencionó las celebraciones religiosas en honor a Santa Lucía, que incluirán la novena, la misa y la procesión, con la participación del padre Jorge Ariza y del obispo Jorge Lozano, según las actividades previstas.

También se realizará la maratón nocturna Santa Lucía Corre, que tendrá lugar durante el aniversario departamental.

Por otra parte, el municipio abrió la convocatoria para emprendedores y puestos gastronómicos que quieran participar de las jornadas en la plaza departamental. La propuesta busca sumar espacios comerciales y gastronómicos a la celebración, además de los espectáculos musicales.