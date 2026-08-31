Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba luego de apenas siete partidos al frente del equipo. La decisión se conoció este domingo, después del empate 0-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La dirigencia del conjunto cordobés confirmó oficialmente la finalización del vínculo con el exentrenador de la Selección Argentina, quien había asumido con un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. Sin embargo, los malos resultados aceleraron su salida mucho antes de lo previsto.

El ciclo de Sampaoli terminó con apenas una victoria, dos empates y cuatro derrotas. El último encuentro fue la igualdad ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, donde los hinchas despidieron al equipo con silbidos y cánticos de reproche.

Tras conocerse su salida, el entrenador publicó un mensaje en sus redes sociales y realizó una autocrítica por el rendimiento del equipo. “A veces las cosas no salen”, comenzó Sampaoli, quien reconoció que no pudo encontrar las soluciones que buscaba.

“Hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste”, expresó. Además, explicó que la situación lo llevó a dar un paso al costado “por el bien del club”.

El técnico también agradeció a los futbolistas y trabajadores de Talleres y aseguró que todos hicieron el máximo esfuerzo durante su breve estadía en Córdoba.

La salida se produjo después de que el propio Sampaoli reconociera, tras el empate del sábado, que la situación se había complicado más de lo esperado. Finalmente, su primera experiencia como entrenador de un club argentino llegó a su fin después de solamente siete fechas.