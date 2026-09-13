Tobías Martínez no logró meterse entre los protagonistas este domingo en San Luis y finalizó en el puesto 25 de la final del Turismo Carretera, disputada en el Autódromo Rosendo Hernández por la 11ª fecha de la temporada y primera jornada de la Copa de Oro.

El piloto sanjuanino completó las 25 vueltas de la competencia con un tiempo total de 39 minutos, 18 segundos y 179 milésimas. Cruzó la bandera a cuadros a 19,949 segundos de Mariano Werner, quien se quedó con la victoria.

De esta manera, Martínez cerró un fin de semana en el que no pudo encontrar el ritmo necesario para acercarse a los primeros puestos y terminó fuera de la pelea principal en el trazado puntano.

La carrera tuvo a Werner como gran protagonista. El entrerriano, a bordo de su Ford Mustang, tomó el control y logró sostenerse adelante pese a la presión ejercida en distintos pasajes por Julián Santero.

La competencia también tuvo la intervención del auto de seguridad en la vuelta 13, luego de un incidente entre Santiago Mangoni y Matías Canapino. En el relanzamiento, Werner volvió a mantener la punta y encaminó el triunfo.

Finalmente, Santero cruzó la meta en el segundo lugar, mientras que Luis José “Josito” Di Palma completó el podio. Germán Todino y Otto Fritzler finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

Con este resultado, Werner consiguió su segunda victoria de la temporada y alcanzó los 30 triunfos en el Turismo Carretera. Además, quedó como líder de la Copa de Oro con 53 puntos.

Para Tobías Martínez, en cambio, la presentación en San Luis terminó lejos de los puestos de vanguardia y ahora deberá enfocarse en la próxima cita del calendario.

El Turismo Carretera volverá a competir el próximo 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás, escenario de la 12ª fecha del campeonato y segunda carrera de las cinco que integran la definición de la Copa de Oro.