A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un periodista chileno salió en defensa de la Selección argentina y cuestionó las críticas que recibe el equipo dirigido por Lionel Scaloni desde distintos sectores internacionales.

José Antonio Neme, conductor del programa Mucho Gusto, aseguró que desea que la Albiceleste vuelva a consagrarse campeona del mundo y afirmó que no comprende el rechazo que, según su mirada, existe hacia el conjunto argentino.

El comentario surgió durante un debate televisivo en el que sus compañeros analizaban sus preferencias para el Mundial. En ese momento, Neme decidió marcar una postura diferente y expresó: “Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una ‘argentinofobia’ en el mundo, no entiendo eso yo”.

“Son competitivos y juegan bien”

El periodista explicó que, a su entender, las críticas hacia Argentina no tienen justificación y destacó distintos aspectos de la cultura del país.

“Todo el mundo está diciendo ‘no, que pierdan’. Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, buena oferta artística, se come maravilloso, cuando uno va, te tratan súper bien, son buenos para todo. No entiendo este sentimiento antiargentino”, sostuvo.

Mientras otros integrantes del programa manifestaron su apoyo a España en el torneo, Neme volvió a defender a la Selección argentina y cuestionó a quienes celebran sus derrotas.

“Al otro día estaban todos como ‘ay, yo quiero que ganen los suizos’... ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o con los de Cabo Verde? Son ridículos”, afirmó.

Elogios a la resiliencia argentina

Durante su intervención, el conductor también destacó lo que considera una característica propia de los argentinos: la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

En ese sentido, vinculó esa fortaleza con la historia política del país y afirmó: “Que ganen los argentinos; me caen bien. Viven con pachorra; se han bancado a cuanto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Este país merece que los distingan; han soportado cuantos años de robo, se han faenado a la gente ahí mismo y ahí están todavía, dando la pelea”.

Finalmente, Neme comparó esa actitud con la realidad chilena y cerró con una reflexión sobre el carácter de los argentinos: “Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese coraje”.

El respaldo del periodista se conoció en la previa del choque entre Argentina e Inglaterra, un partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026 y que vuelve a enfrentar a dos selecciones con una histórica rivalidad deportiva.