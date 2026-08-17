Durante el fin de semana del Día del Niño, la esquina donde Elio José Ramos trabaja como limpiavidrios tuvo una postal diferente. Entre autos y semáforos, José repartió globos, golosinas y pequeños regalos a los chicos que pasaban por el lugar. La iniciativa volvió a repetirse con un objetivo sencillo: que cada obsequio se convirtiera en una sonrisa.

José es conocido por muchos conductores que transitan por avenida Libertador y Rastreador Calívar. Allí trabaja como limpiavidrios y fue también donde, hace tres años, comenzó una iniciativa que desde entonces intenta repetir cada año.

“Yo no tuve esa infancia de que me pudiera llegar algo, una pelotita, un globo o una golosina”, contó a DIARIO HUARPE. Esa experiencia personal fue la que, con el tiempo, lo impulsó a hacer algo por otros chicos. “Hay muchos niños que no pueden tener eso. Un globo, un caramelo, es una sonrisa que le sacás a un niño y me encanta hacerlo”, expresó.

El joven repartiendo globos y golosina en el semáforo.

Este año comenzó su recorrida el viernes desde las 17 horas. En el mismo semáforo donde trabaja habitualmente infló globos y comenzó a repartirlos entre los pequeños que viajaban en los vehículos. La actividad continuó durante el sábado y se extendió hasta cerca de las 23.

Pero José quería ir más allá de aquella esquina. Por eso decidió acercarse a hospitales para visitar a niños internados. En el Hospital Marcial Quiroga pudo ingresar y compartir un momento con ellos. En el Hospital Rawson, en cambio, no logró hacerlo debido a que necesita una autorización previa. “Me he quedado con ganas de entrar. Quiero ir a sacarles una sonrisa a los chicos”, aseguró.

José durante su visita en el Hospital Marcial Quiroga.

La jornada también lo llevó hasta plazas y el Parque de Mayo. “Jugué con los niños, les saqué una sonrisa, bailamos, cantamos y la verdad que me siento muy bien por lo que estoy haciendo”, relató.

Una iniciativa que nació con unos pocos globos

Todo comenzó hace tres años y casi de manera espontánea. José estaba trabajando en el semáforo cuando decidió empezar a inflar algunos globos para regalarlos. Al observar el paso constante de ambulancias por la zona, se le ocurrió preguntar si podía acercarse voluntariamente a un hospital.

El limpiavidrios compartiendo momentos en el Parque de Mayo.

Así llegó aquella primera vez con sus regalos. Después recorrió otros sectores y continuó repartiendo lo poco que tenía. La experiencia lo marcó y decidió repetirla.

“Me hizo sentir orgulloso”, recordó. Su propia historia también atraviesa esa elección. Contó que creció junto a varios hermanos y que tuvo “una vida muy complicada”, aunque destacó especialmente el acompañamiento de su madre.

“La vida mía no es tan linda, pero yo soy feliz con lo que hago. Y me gusta hacer feliz a los demás también”, resumió el joven.

José lleva tres años transformando globos y golosinas en sonrisas.

Trabajar para llevar sonrisas a más lugares

José utiliza parte de lo que gana como limpiavidrios para comprar globos, golosinas y juguetes. Este año también recibió la ayuda de sanjuaninos que conocieron su iniciativa y decidieron colaborar.

Ahora quiere continuar recorriendo plazas de distintos departamentos, barrios y villas, además de visitar a niños internados. “Tengo que volver a trabajar porque quiero juntar plata y comprar globos de nuevo”, contó.

En el Parque reunió a varios niños.

Quienes quieran colaborar con globos, golosinas, juguetes o dinero pueden comunicarse con José al 264 525 4599. Su objetivo es simple: llegar a más chicos y regalarles un lindo momento.

Así, desde una esquina sanjuanina y con lo conseguido durante sus jornadas como limpiavidrios, José encontró una manera sencilla de celebrar a los más chicos. Y mientras vuelve a trabajar para reunir dinero y llenar otra vez sus bolsas de globos y golosinas, ya piensa cuál será su próxima parada.