La UFI Delitos Especiales y la policía desplegaron un operativo tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un canal sobre calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario, en las inmediaciones del Lote Hogar 11. Con el avance de las primeras medidas correspondientes en el lugar, los investigadores policiales y el personal médico lograron establecer la identidad de la víctima.

El hombre fallecido fue identificado como José Félix Sánchez, de 56 años, quien residía a unas tenidas diez cuadras del cauce donde fue localizado este jueves por la tarde. Según detallaron las fuentes abocadas al caso, el sujeto padecía una discapacidad, afrontaba problemas vinculados al consumo de alcohol y solía deambular habitualmente por las arterias de la zona.

Las autoridades judiciales encabezadas por el fiscal Roberto Ginsberg orientan las actuaciones hacia la hipótesis principal de un hecho accidental. El examen médico preliminar practicado en el sitio no detectó signos de lesiones o violencia externa sobre el cadáver, por lo que la causa del deceso apunta a un ahogamiento tras caer al agua.

El cuerpo fue encontrado flotando por los efectivos de Bomberos y el personal policial que intervinieron en la extracción. Sánchez se encontraba completamente vestido al momento de ser retirado del caudal y conservaba la totalidad de sus efectos personales, entre los cuales los uniformados hallaron su Documento Nacional de Identidad y su carnet de discapacidad. Familiares del hombre habitan en las inmediaciones de la zona donde se produjo el operativo.