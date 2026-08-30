La tragedia ocurrida este sábado en una finca de Ullum tuvo como víctima a José Jofré, un trabajador de 58 años que perdió la vida mientras realizaba tareas sobre una máquina cargadora. El hombre tenía raíces en Pocito y era conocido entre sus familiares y amigos como “Negro Balita”.

Tras conocerse su muerte, allegados comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales con mensajes de profundo dolor. La noticia generó conmoción entre quienes conocían al trabajador, que se desempeñaba para la empresa Constru Áridos y se encontraba prestando servicios cuando ocurrió el fatal accidente.

El hecho se produjo durante la mañana del sábado en la finca La Herminia, ubicada en Ullum. Jofré se encontraba realizando tareas de mantenimiento sobre una máquina pesada cuando se produjo el accidente.

De acuerdo con las primeras informaciones, una falla en uno de los sistemas hidráulicos habría provocado el repentino descenso de la pala de la maquinaria. La estructura cayó sobre el trabajador y lo dejó aprisionado, provocándole lesiones de extrema gravedad que derivaron en su muerte en el lugar.

La causa quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Iván Grassi. Personal policial, judicial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias necesarias y reconstruir la mecánica del accidente.

Uno de los puntos que busca establecer la investigación es en qué condiciones se estaban desarrollando las tareas de mantenimiento y si existió algún tipo de responsabilidad de terceros.

El cuerpo de Jofré fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia médico-legal. Mientras avanza la investigación, familiares y amigos continúan despidiéndolo en las redes sociales y recordando los momentos compartidos con el trabajador.