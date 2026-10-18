La muerte de un hombre durante una competencia de ciclismo en el departamento 9 de Julio causó conmoción entre sus allegados. La víctima fue identificada como José Alfredo Lillo, de 58 años, quien falleció durante la tarde del sábado 17 de octubre tras sufrir una descompensación mientras acompañaba una carrera en la zona de La Majadita. Luego de conocerse su identidad, amigos y conocidos expresaron su pesar a través de las redes sociales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió sobre Calle 11, aproximadamente 20 metros al oeste de Ruta 183. De acuerdo con los testimonios recabados, Lillo se había sumado al recorrido de la competencia, aunque no participaba como corredor oficial. En determinado momento, después de girar hacia el oeste, se habría descompensado y cayó sobre la banquina sur.

Una ambulancia que circulaba detrás de los ciclistas se detuvo inmediatamente para asistirlo. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero, pese a los esfuerzos, no logró salvarle la vida.

La investigación por la muerte en 9 de Julio

Tras el fallecimiento, intervino personal de la Comisaría 11ª, junto con efectivos de la División Delitos Especiales y Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El médico legista examinó el cuerpo y no encontró signos de violencia, excepto lesiones compatibles con las maniobras de reanimación y algunas excoriaciones en las rodillas producto de la caída.

Por disposición judicial, se ordenó el traslado del cuerpo para realizar la necropsia, que permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento.

La investigación fue caratulada preventivamente como muerte de etiología dudosa y quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la intervención del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín.

El dolor de sus allegados tras la muerte de José Lillo

La noticia generó tristeza entre quienes conocían a Lillo. En las redes sociales comenzaron a publicarse mensajes de despedida y condolencias para su familia.

"Mi sentido pésame a la familia de José Lillo, un excelente amigo", escribió uno de sus allegados, recordándolo con afecto.

Otro de los mensajes expresó: "Que brille para él la luz que no tiene fin", en una muestra de acompañamiento a sus seres queridos.

Mientras familiares y amigos atraviesan el dolor por su partida, la Justicia aguarda los resultados de la necropsia para determinar qué provocó la descompensación fatal.