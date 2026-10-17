José Meolans visitó San Juan y anduvo en bici por el Dique de Ullum

El exnadador olímpico argentino José Meolans sorprendió a sus seguidores de las plataformas digitales al mostrarse en plena actividad deportiva en la provincia de San Juan. La imagen, capturada en el emblemático Dique de Ullum, expone al deportista con un equipamiento de primera línea para el ciclismo de montaña.

Durante su estadía en el territorio cuyano, el atleta utilizó una bicicleta Specialized S-Works de alta gama, armada con una horquilla delantera RockShox. Su vestimenta para transitar los senderos consistió en un jersey verde claro de mangas largas junto con un culote oscuro, casco blanco y anteojos oscuros.

La publicación digital sumó un texto breve donde el nadador escribió "Tierra del sol" para elogiar las condiciones climáticas del entorno sanjuanino. El contenido generó una gran repercusión en internet, alcanzando más de 3330 reacciones favorables y cosechando unos 44 comentarios de los usuarios de la red.